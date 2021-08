Melero ante críticas de economistas por universalidad del IFE: "Había posibilidad de hacer un esfuerzo adicional"

Este martes, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, respondió a las críticas de economistas hacia el Gobierno por la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal, específicamente respecto a la universalidad de este.

Por ejemplo, Rafael Sánchez, investigador de economía del CEP, indicó que como ya no hay cuarentenas "no se justifica. Quizás se deba focalizar en aquellas zonas que están más complicadas, pero no hacerlo universal, porque no sé si están las condiciones para eso”.

¿Qué dijo Melero?

Frente a esto, en conversación con Mucho Gusto, Melero señaló que "no solamente se amplió el IFE, sino que se creó un IFE Laboral, es decir se creó un IFE para lograr algo que a los economistas también les preocupa, podamos ir disminuyendo el número de desempleados en el país".

En esta línea, agregó que "recordemos la pandemia destruyó más de dos millones de empleos, hemos recuperado más de un millón, pero nos queda todavía un millón".

"O sea, si el Gobierno hubiera hecho solo la prolongación del IFE, esa crítica podría tener más asidero, pero en paralelo se ha creado este IFE Laboral que busca generar del orden de 500 mil empleos nuevos para que vaya produciéndose un tránsito gradual desde los subsidios sociales hacia una auto sustentación producto de un trabajo", señaló el titular del Trabajo.

Adicionalmente, Melero incluyó otro prisma que se tuvo en consideración desde el Ejecutivo para tomar la decisión de extender el beneficio en los mismos términos de universalidad.

"Creo que hay que tener una mirada un poco más amplia sobre como está hoy día formada la sociedad chilena, hoy no se puede mirar el ingreso desde el punto de vista de una persona en el hogar", sostuvo el ministro.

Esfuerzo adicional

Tras esto, agregó que "hoy día se generan una suerte de ayudas al interior de la familia, no solamente es uno el que trabaja, sino que trabaja uno, hay un abuelo que aporta una pensión hay un joven que busca trabajo".

"Entonces, usted tiene que tener una mirada más de conjunto, de la forma en como se ayuda y al Gobierno le pareció que dado el comportamiento de la pandemia, los estragos que causó en el empleo, todavía había posibilidad de hacer un esfuerzo adicional que suma el IFE más el IFE Laboral", cerró.

Ver cobertura completa