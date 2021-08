Gobierno por nuevos contratos de trabajo para acceder al IFE Laboral: "No hay un número mínimo de horas"

Este martes el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, profundizó en los alcances del nuevo IFE Laboral que beneficiará a personas que hayan encontrado empleo formal a partir del 1 de agosto de 2021.

Al respecto, Arab señaló a Meganoticias Conecta que "este beneficio abre un abanico de oportunidades a personas que hoy a lo mejor no están con empleo o están con uno informal o con un trabajo por horas, porque se dan incentivos para que esa persona se contrate formalmente y, por lo tanto, creemos que es una buena política pública".

Asimismo indicó que, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras de casa particular, “todo contrato de trabajo va a poder acceder a este beneficio, no hay un número mínimo de horas. El único requisito es que tiene que ser un contrato de trabajo, no puede ser de honorarios y tener una remuneración inferior de tres ingresos mínimos mensuales, es decir, menos de $1.011.000".

Fiscalización

Arab también se refirió a la fiscalización que se realizará a los nuevos contratos de trabajo. Al respecto, explicó que "todas estas políticas públicas se basan en la buena fe pública y en la confianza, pero no todo puede estar dado en la confianza porque sabemos que ocurren abusos, por eso es importante tener mecanismos de fiscalización porque además sabemos que esto se paga con recursos de todos los chilenos y tenemos que ser sumamente responsables y cuidadosos".

"Pueden darse varias figuras, por ejemplo, que una empresa despida a un trabajador para volver a contratarlo y obtener el beneficio. Eso no se puede hacer y se fiscaliza. El Sence chequea las cotizaciones previsionales de los meses previos y, por lo tanto, si el nuevo contrato que se tiene que cotizar, es cotizado por el mismo empleador que tenía hace un mes, evidentemente el beneficio no se va a pagar, porque lo que se supone que son nuevos contratos con nuevos empleadores", destacó.

"En el caso que un trabajador sea contratado y que el empleador se queda con parte del beneficio, el llamado a las personas es a denunciar. Hoy existen los mecanismos, como el call center de la Dirección del Trabajo 600 450 4000 o la página web www.direcciondeltrabajo.cl, donde las denuncias se pueden hacer de manera online y completamente confidencial para garantizar la reserva de los trabajadores", concluyó.

