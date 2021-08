"Esto es inaceptable": Arancibia por su marginación de audiencias públicas de la comisión de DDHH de la Convención

¿Qué pasó?

El convencional Jorge Arancibia (Distrito 7) se refirió a la votación que se llevó a cabo el pasado viernes en la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, donde se determinó que no podría participar de las audiencias públicas, debido principalmente a la revictimización de las personas que participarían al interior de estas instancias.

Cabe recordar que Arancibia es exalmirante de la marina y se desempeñó como edecán de Augusto Pinochet, lo que ha provocado los cuestionamientos al interior del órgano.

¿Qué dijo Arancibia?

Durante la sesión de este lunes, el constituyente sostuvo que: "Hay algunos que dicen que soy provocador porque llegue a la comisión de Derechos Humanos. Y es que con mi experiencia, con mis años y con lo que yo puedo aportar, yo entré a la comisión que yo estimo que es la central del proyecto de Nueva Constitución".

"El tema de los Derechos Humanos en su amplia magnitud es central, y por eso entre a esta comisión, no para obstruirla, no para provocarla, en ningún caso para tener una actitud negacionista, porque ciertamente que no ha sido mi actitud durante el periodo que hemos estado trabajando", afirmó.

"Es inaceptable"

Arancibia señaló que: "Me he enfrentado a esta suerte de cosas que me dicen que 'usted está bien pero no puede venir acá', 'no puede hacer esto', 'no puede hacer lo otro'. Perdónenme, pero esto es inaceptable y lo quiero expresar en esos términos. Tienen todo el derecho a votar y a pensar como quieran, pero cometieron un daño a la institucionalidad, a ese espíritu democrático que estamos tratando de construir".

"Con todo respeto a la mesa y a ustedes, camaradas de este desafío, yo les pido una consideración y un respeto a este hombre que les está hablando y que se me trate de acuerdo a lo que ha sido mi vida, mi trayectoria, mi recorrido", aseveró.

"¿Tengo derecho a estar sentado acá? 30 y tantas mil personas que votaron en esta oportunidad, ciento y tantas mil personas me eligieron senador. ¿Es que soy un ejemplo de antidemocracia? ¿Es que soy un personaje negacionista?", cuestionó.

En ese sentido, sostuvo que: "Este no es un discurso político, estoy hablando del corazón, y del corazón les pido que hagamos lo mejor posible para tener un Chile mejor".

"Yo los quiero, y quiero trabajar con ustedes, y me gustaría que se me pagara con la misma moneda", concluyó.

Solicitud para no convocar a cuatro organizaciones

En la sesión, también se abordó un documento donde se solicita declarar inadmisible la solicitud de audiencia de cuatro organizaciones a la comisión de Derechos Humanos. Entre ellas se encuentran las fundaciones Jaime Guzmán, Acción Republicana, Cuide Chile y Confamilia.

Al respecto, Arancibia sentenció que: "Esta marginación, este tipo de censura a estas cuatro instituciones, le hacen daño al sistema y tenemos que cuidar lo que estamos haciendo. Estamos siendo sometidos al juicio público".

"Quiero expresarlo con mucha fuerza. Estas son cuatro instituciones que son respetadas por mucha gente, querida por mucha gente, y nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de escucharlas, aunque alguno de nosotros podamos no pensar como los que van a ellos a expresar en su oportunidad", recalcó.

