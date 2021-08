Chileno en huelga de hambre por alto costo de residencia sanitaria: "Esto es un gran negocio, está articulado"

En los últimos días, diversos viajeros que han vuelto a Chile se han declarado en huelga de hambre para reclamar contra las medidas preventivas impuestas por el Gobierno en el marco de la crisis sanitaria.

Esta situación ha generado molestia entre algunas personas que han tenido que hacer cuarentena en hoteles de tránsito y desembolsar cerca de $800 mil en su estadía.

Este es el caso de Marcelo Parra, quien señaló que salió del país en febrero del 2020, cuando aún no llegaba la pandemia a Chile. El hombre acusa un "cambio en la normativa" tras su arribo a territorio nacional y habló de un período de "reclusión" durante sus días en la residencia sanitaria.

"Medidas totalmente arbitrarias"

En conversación con Meganoticias Conecta, Parra detalló que "en el caso personal, yo salí de Chile 6 de febrero del 2020, sin tener conciencia de pandemia. Estuve trabajando todo este tiempo. Estuve trabajando 1 año y 8 meses fuera, todo producto de la contingencia social. Todo este tiempo estuve fuera hasta que tuve la oportunidad de volver".

"Cuando salí de Chile no tenía conciencia de pandemia. Cuando compré el billete de avión, la normativa decía que todos los chilenos residentes en Chile y extranjeros residentes en Chile, al ingresar al país tenían la obligación de hacer cuarentena de cinco días en una residencia sanitaria sin costo. El día 26 cambia la normativa y dice que todo chileno y extranjero residente que entre al país tiene que hacer una cuarentena obligatoria, en un hotel sanitario 10 días y pagado por el pasajero. Medidas totalmente arbitrarias", explicó.

De acuerdo a lo anterior, sostuvo que "a mí no me impusieron el hotel, pero sí me impusieron elegir el hotel dentro de una gama de hoteles que ellos tienen. Lo más barato que había en ese minuto era $800 mil. Dentro de este abanico, efectivamente hay 78 hoteles operando".

"Esto es un gran negocio"

Por otra parte, el hombre se refirió a su esquema de vacunación: "El proceso de homologación comenzó el 6 de agosto. Desde ese día que estoy intentando homologar mi vacuna, de hecho, subí mi formulario y fue recepcionado a través de un correo que me llegó, porque tengo toda la documentación".

"Aporté toda la documentación requerida, pero me veo entrampado en una especie de limbo o inconsistencia informática, donde yo no tengo acceso a mi formulario nuevamente", expuso.

En esta línea, indicó que "necesito salir del hotel, necesito producir, vengo a trabajar, y sin el Pase de Movilidad no puedo trabajar. Yo sé que sí me puedo desplazar porque estamos en Fase 3".

"Si no se exige Pase de Movilidad en Fase 3, porqué nos exigen Pase de Movilidad para desplazarnos... en el caso mío, en la Quinta Región estamos en Fase 4", planteó.

Por último, Parra realizó una breve reflexión y crítica: "Esto es un gran negocio, está articulado y todos sabemos cuáles son las empresas que están gestionando este negocio y todos sabemos donde van los dineros y los capitales".

Ver cobertura completa

Todo sobre Vacuna en Chile