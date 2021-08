Abogado de fallecida PDI Valeria Vivanco y reconstitución de escena: "Es confusa"

¿Qué pasó?

El abogado Alfredo Morgado, quien tomó la representación de la familia de Valeria Vivanco, la joven PDI que perdió la vida en un confuso hecho, habló en la mañana de este domingo con Rodrigo Sepúlveda, en una edición de Meganoticias Alerta.

El jurista entregó más detalles de lo que sucede en el caso y dio detalles de la “confusa” reconstitución de escena llevada durante esta semana.

Consultado directamente si ha existido ocultamiento de información por parte de la PDI, el jurista prefirió referirse a los hechos conocidos en la carpeta investigativa.

“Desde la perspectiva de la familia y de cómo se desarrolla la invitación, hay dos jóvenes privados de libertad en mérito al informe que realiza la brigada de homicidios. Señalaba que proyectil ingresaba frontalmente y salía por la espalda... Con nuevos antecedentes se logra establecer que los funcionarios policiales desconocen haber disparado. Además, se dice que ninguno hizo uso de su arma fiscal”, dijo para comenzar.

Enseguida agregó que “tras las pericias correspondientes, se dice que ambas manos de un funcionario policial tenían trazas de pólvora y eso mueve a la duda al ministerio público y también de la familia”.

“Tras todo lo anterior, podemos decir que existen muchas hipótesis, pero nada es razonable. Se privó de libertad a dos personas y no llega un informe... No solo eso, sino que la reconstitución de escena es confusa desde las distintas versiones (policías y detenidos). Fue muy importante la participaron de dos testigos, ya que se sitúa en el sitio del suceso a los involucrados que establecen el disparo”, prosiguió.

Para cerrar, expuso que “la familia de Valeria ha tenido dos reuniones con la PDI. Ya en la primera se señala que los hechos no eran tal como estaban expuestos al comienzo. Y es que había pericias que indican que el proyectil (fatal) emanaba de un arma institucional. Además, el disparo no era de frente sino por la espalda... Hay que dejar claro que esto será caiga quien caiga, no importando su investidura”.

