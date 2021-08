Chilena que vivió terremoto en Haití sufrió con nuevas réplicas: "Aquí no tienen la cultura del tsunami"

¿Qué pasó?

La terapeuta ocupacional, Consuelo Alzamora, chilena que reside en Haití y que vivió el terremoto de 7,2 grados que afectó al país este sábado, contó detalles sobre cómo fueron las horas posteriores al sismo.

En contacto con Rodrigo Sepúlveda, en Meganoticias Alerta, Consuelo señaló "estamos bien, pero cansados. La noche de ayer fue dura debido a las réplicas".

En esa línea, comentó que "estábamos en nuestra casa, en donde tenemos una sala de rehabilitación pediátrica. Nos fuimos a dormir ahí y empezaron las réplicas".

Por ese motivo, la mujer y su familia se fueron a dormir al patio, pese "al factor calor y mosquitos", lugar en donde empezó un nuevo sismo de 6 grados.

"No tienen cultura del tsunami"

Consuelo expresó que se asustaron tras la serie de réplicas, ya que están cercanos al mar y en la ciudad no cuentan con información: "(Los haitianos) no tienen la cultura del tsunami. Yo prefiero no arriesgarme y les digo a mis vecinos traten de irse un poco más arriba, porque estamos muy cerca del mar", indicó.

Posteriormente, la terapeuta ocupacional recorrió parte del pueblo y mostró imágenes en donde se pudo ver algunos derrumbes e inmuebles con destrozos, además de gente viviendo en la calle.

"Ya no hay mucha gente en el pueblo, porque se fueron al campo", comentó.

En la conversación, también estuvo presente Luis Herrada, chileno que participó del equipo de rescate enviado a Haití en el terremoto 2010.

"Es un país muy empobrecido. Lo que ustedes han visto en las imágenes que nosotros vivimos en 2010 y lo que ven ahora, son edificios que se aplastan como tortas, y eso genera que en cualquier terremoto como este la gente quede atrapada sin la capacidad salir", comentó.

