Paula Narváez: "Para gobernar Chile necesitamos una amplia unidad del centro hasta la izquierda"

La precandidata presidencial (PS) Paula Narváez estuvo de invitada en Meganoticias Alerta, en donde se refirió a diversos temas relevantes para el país, de cara a las primarias de Unidad Constituyente que se realizarán este 21 de agosto.

En conversación con Rodrigo Sepúlveda, la socialista habló sobre el sistema de pensiones, nacionalización de los recursos naturales, deuda histórica de los profesores, ayudas sociales en pandemia, rebaja de los combustibles, transporte público, cambio climático y salud, entre otros.

Las frases más relevantes de Narváez

Pensiones: "Sí, vamos a subir las pensiones de hoy y las del futuro, porque es un imperativo tener un sistema de seguridad social que no tenemos. Y en ese sistema social hay solidaridad, a quienes les ha ido mejor en la vida laboral ayudan a quienes les ha ido peor. También los hombres a las mujeres... No puede haber pensiones básicas solidarias más bajas que 225 mil pesos. Y si la persona ha cotizado a lo menos 30 años, no pueden tener pensiones bajo 330 mil pesos".

Reemplazo a las AFP: "Vamos a reemplazar las AFP, ya no van a existir. Vamos a construir un sistema de ahorro colectivo. Ese ahorro sigue siendo de cualquier persona que ha ahorrado... Crearemos la cuenta de ahorro colectivo, más el pilar solidario. Será administrado por un ente único estatal, de alto estándar técnico y que sea autónomo de los ciclos políticos para generar total garantía".

Nacionalizar los recursos naturales: "La nacionalización de nuestras riquezas naturales están en nuestra Constitución. Lo que vamos a hacer es que esas riquezas sean para todos los chilenos por la vía del royalty, porque necesitamos poder recaudar más para compensar al Estado con un recurso que se extrae y luego en el futuro puede no existir... Vamos a crear una Empresa Nacional de Litio".

Deuda histórica de los profesores: "Ya ha habido un avance en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, de reunir la información y traspasarlo al Ministerio de Haciendo, para que sea por la vía de las pensiones que podamos recuperar esa deuda histórica. Lo que estoy planteando, es que mediante la reforma previsional, haremos un reconocimiento a esa deuda histórica".

Renta Básica Universal de 600 mil pesos: "Yo diría que es de emergencia, porque una Renta Básica Universal de 600 mil pesos en el largo plazo no es sostenible. Junto a la excandidata Ximena Rincón, planteamos esto, que se hacía con fondos de la nación, pero también si es necesario con endeudamiento público... De aquí hacia adelante, mientras la situación sanitaria siga siendo crítica, se necesita mantener una ayuda que es el Ingreso Familiar de Emergencia que ha planteado este gobierno. Paulatinamente, ir disminuyendo estos fondos al mismo tiempo que se ponen los incentivos en la generación de empleos".

Rebaja de los combustibles: "No (estoy de acuerdo). Sí creo que uno puede observar estatus especiales para ciertos grupos, pero desde el punto de vista general hay dos cosas que nos han dicho los expertos en este tema. Primero, la rebaja a los combustibles no se traduce en rebaja de precios. Y segundo, tiene que ver con la emergencia climática en la que estamos. Estas medidas van en contra del sentido común, cuando estamos enfrentados a una emergencia climática severa".

Transporte público: "Necesitamos mejorar nuestros planes integrales de transporte público y conectividad, y para eso vamos a tener una nueva estrategia urbana. No se trata de ver el transporte aislado de las dinámicas sociales. Esto tiene que ver con el género: se ha medido que las mujeres hacen trayectorias distintas a sus lugares de empleo o de estudios que los hombres, porque la mujer sale de la casa, pasa al consultorio, a arreglar algo para el hogar. Siempre está preocupada más allá de llegar a la casa, y eso el transporte no lo reconoce".

Cambio climático: "Lo primero que vamos a hacer es plantear Estado de Emergencia Climática. Levantar todas las alertas para decir que estamos en un momento crítico. Adherir al pacto de Escazú de manera inmediata. Vamos a modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental... Por supuesto que no estoy de acuerdo con el Proyecto Dominga. Esas son cosas que no podemos hacer".

Salud: "(Crearemos un) Sistema Único de Salud. No puede ser que tengamos un sistema segmentado, desintegrado y que las personas de Isapre y Fonasa tenga distintos tipos de salud. Necesitamos igualar esas condiciones, donde se aporte desde el punto de vista financiero, con los aportes de las personas de Isapre y Fonasa, pero que todos tengamos acceso al mismo servicio, de manera que no haya esta desigualdad. Y que la diferencia en los precios, sean amortizadas por el Estado".

Diversidad sexual: "Forma parte central de nuestro programa de gobierno el abordaje integral a las diversidades y disidencias sexuales. Promovemos la Ley Integral Trans. Aquí no se trata solo de un tema de cambio registral, sino que de su pleno reconocimiento de derechos en materia de trabajo, salud, educación y vida libre de violencia. Hoy día es el momento de reconocer el cómo las personas eligen vivir su vida y el Estado tiene que ser un facilitador de ello".

Renovación de la política: "Es totalmente necesaria. Llegamos a un fin de un ciclo político y empieza algo completamente distinto. De verdad lo creo así. En esto o rompemos huevos o no van a haber cambios o transformaciones profundas. Aquí tiene que entrar una nueva generación a tomar decisiones".

Segunda vuelta con Sichel o Boric: "Estoy preparada para cualquiera de los dos escenarios. Tengo súper claro que puedo converger desde el punto de vista de las ideas con Boric, tenemos muchos puntos en común, a pesar de que tenemos nuestras diferencias. El adversario de nosotros es la derecha. Creo que para gobernar Chile necesitamos una amplia unidad del centro hasta la izquierda".

