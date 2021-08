Lista del Pueblo: "Tía Pikachu" congela su participación y tres constituyentes se desmarcan del pacto

¿Qué pasó?

Este viernes la constituyente Giovanna Grandón (distrito 12), conocida como "Tía Pikachu", afirmó que congelara su participación en la Lista del Pueblo. Mientras, que otros tres convencionales se desmarcaron del pacto, lo que suma a cinco figuras de la Convención que han optado por esta decisión, si se suma a Loreto Vidal y Elisa Giustinianovich, quienes dejaron al grupo en las últimas semanas.

Esto se da en medio de las diferencias que han generado la definición de la candidatura presidencial del movimiento político, y luego de que una investigación de CIPER detectara la emisión de boletas por familiares de candidatos a la Convención Constitucional.

Tía Pikachu

En La Segunda, Grandón indicó que "desde hoy, me desligo un rato" de la Lista del Pueblo. "Por el momento, voy a hacer un 'parelé' con la Lista del Pueblo, porque estoy abocada a la Convención (...) No es salirse, pero es concentrarse totalmente en la Constituyente", sostuvo.

"Tenemos que empezar a hacer trabajo territorial, vínculo con las personas. Con la Lista del Pueblo, por el momento, no es que me salga, pero no voy a participar de las asambleas ni de las votaciones", añadió.

Camila Zárate

En conversación con Ex Ante, Camila Zárate (Distrito 7) dio a conocer que dejó de participar de las asambleas de la Lista del Pueblo, y que tampoco es parte de las definiciones ni las decisiones que ha tomado y está tomando el grupo.

"Yo nunca voy a negar que ingresé a través de la Lista del Pueblo, fue la lista que yo elegí, no obstante de que yo ya no participo en la lista. Por lo tanto no me hago parte de las definiciones de la Lista del Pueblo. Esto no significa que yo niegue a la Lista del Pueblo", aseguró.

Helmuth Martínez

Helmuth Martínez (Distrito 23) en un comunicado reafirmó su "absoluta independencia en el proceso constitucional".

"Si bien, formé parte de una fusión de listas independientes, 'Elige independiente y La Lista del Pueblo', ello fue únicamente con fines electorales, sin adscribir a una ideología ni acuerdos políticos partidistas con ninguna de las dos lista", aclaró.

"Por lo tanto, y ante cualquier duda al respecto, declaro no formar parte del conglomerado Lista del Pueblo, ya que mi trabajo siempre ha sido y será directo con la gente, abocándome única y exclusivamente al trabajo que me fue encomendado", sostuvo.

Natalia Henríquez

Del mismo modo lo hizo Natalia Henríquez (Distrito 9), quien señaló lo siguiente en un comunicado:

"Comunico públicamente, respecto a la Lista del Pueblo, que desde la fecha de su decisión de iniciar un camino electoral para cargos parlamentarios y presidencial yo me marginé de la participación de la Lista Nacional".