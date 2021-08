Hermano de Nibaldo Villegas por entrevista a Johanna: "Se demostró a la asesina como es, una persona sin sentimientos"

Leandro Villegas, hermano del asesinado profesor Nibaldo, reaccionó en el matinal Mucho Gusto a la entrevista que brindó Johanna Hernández, una de las personas condenadas por el crimen, afirmando que "si era tanto el amor que ella sentía por mi hermano, lo habría protegido".

A juicio del afectado, en la entrevista "se demostró a la asesina como es, una persona sin sentimientos, sin remordimientos y quedó a la vista de todos. No ha cambiado nada lo que todos nosotros y todo Chile ya sabe de ella".

Villegas añadió que "ella siempre va a usar la estrategia de ser la víctima, para ella el mundo es ella en el centro y todos los demás alrededor de ella. Ella es la persona importante, ella es la violentada, ella es la víctima y no es así, es el manejo que tiene ella".

"Uno no entiende la maldad de ella"

El entrevistado añadió que "es triste, porque ella es una persona que era parte de nuestra familia, participó en varias fiestas familiares, fue acogida por todos nosotros y todavía uno no entiende por qué le hizo este daño a mi hermano, a nuestra familia. En la misma entrevista ella no lo aclara".

"La única parte verdadera que dice ella es cómo era mi hermano y cómo somos nosotros. Uno no entiende la maldad de ella, porqué llegar a hacer esto con la persona que a ella la aceptó con sus dos hijos, le pagó cursos para que fuera una mujer con desarrollo, para que pudiera trabajar en forma personal y le aportó muchas cosas", añadió.

Villegas remarcó que "si era tanto el amor que ella sentía por mi hermano lo habría protegido. Ella mintió, vamos en el tercer año de la muerte de mi hermano y aún no muestra arrepentimiento. Uno ve en las redes sociales, y ella no tendría por qué tener redes sociales, sigue violentando el sistema, no respetando las normas. Está demostrando cómo es, una persona peligrosa para la sociedad, para nosotros es un riesgo".

"No sabíamos la realidad de mi hermano"

Leandro Villegas remarcó que "cuando estuvimos con ella en las fiestas familiares, cumpleaños y cosas así, era todo normal. Nosotros no sabíamos la realidad de mi hermano cuando estaba solo con ella, que era totalmente distinto. Mi hermano tampoco comunicaba lo que estaba pasando, para mí no era visible, quizás otro familiar a lo mejor vio algo".

Finalmente se refirió al cobro del IFE por parte de la condenada, señalando que "ella cobró más de un millón de pesos, que eran los bonos de nuestra sobrina y nuestro sobrino, no de los hijos de ella, sino que de los hijos de Nibaldo".

A juicio del entrevistado, este hecho "es grave porque puede tener conexión con el interior, uno ve como sigue engatusando a otra gente, y también para nosotros es un riesgo que el mismo Gobierno le pase dinero a una persona que es capaz de contratar a alguien para hacerle daño a algún familiar. Yo una vez plantée que cualquier cosa que le pase a un familiar nuestro, yo hago responsable a Gendarmería y al Gobierno".

