El caso de Mariana Loreto Sepúlveda: joven desapareció hace 13 años en Conchalí cuando iba al colegio

En el año 2008 Mariana Loreto Sepúlveda, joven de entonces 19 años, desapareció en Conchalí tras salir de su casa rumbo al colegio ubicado en la comuna de Independencia y, desde ese día, nada se sabe su paradero.

La última vez que fue vista fue el 29 de agosto. Ese día se despidió de su madre y partió al colegio vestida con uniforme.

Lo que se sabe

Mariana fue vista por última vez el 29 de agosto de 2008, cuando salió de su casa en la comuna de Conchalí rumbo al colegio Pitágoras ubicado en Independencia. Ella iba con uniforme y con su mochila con cuadernos.

Según ha informado la familia, la joven tenía que pasar a buscar a una amiga, sin embargo, este encuentro no se habría concretado.

Tras la desaparición de su hija, sus padres Luis Sepúlveda y Marta León iniciaron de inmediato la búsqueda, por lo cual recurrieron tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones.

Declaraciones de la familia

"No están trabajando como corresponde, por ejemplo a Investigaciones la última vez que los vimos fue como por el 25 de septiembre y después nunca más. De hecho le pedí un informe al respecto y me dijeron que no podían entregarme nada", dijo su padre en diciembre de 2008, según consignó La Tercera.

Años después, en 2020, la madre de Mariana señaló: "Mi hija salió con su uniforme y nunca más la vimos. Iba al liceo en Independencia pero no llegó. Nunca se comunicó con nadie. Nosotros arrendábamos una casa en el pasaje Logroño en Conchalí y tiempo después de que se perdió nos tuvimos que ir. Lloré mucho. Pensaba que si la Lore salió de ahí, ahí iba a volver. Hay que ser muy fuerte para poder soportar una cosa como esta sin caer en una depresión o enfermedad".

"Al principio yo decía que debía haberse ido por algo, pero ya son 10 años y no se sabe nada. Me acuerdo que días después de que se perdió, volví a la Quinta Comisaría para preguntarles qué estaban haciendo, y el carabinero, además de decirme que estaba encargada a nivel nacional, agregó: 'Usted no es la única que tiene una hija perdida'. Salí llorando y me fui con mi esposo a la casa. Al final nadie te ayuda".

Nuevas diligencias

Este jueves precisamente en Conchalí se realizó la reconstitución de escena en la que participó la familia, la madre y su abogada, además de dos testigos.

Las primeras diligencias estuvieron a cargo del Labocar de Carabineros, quienes realizaron, entre otras pericias, estudios planimétricos y toma de fotografías.

