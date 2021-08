Comisión de la Cámara rechaza acusación constitucional contra ministro de Educación

¿Qué pasó?

La comisión de la Cámara de Diputados que analiza la acusación constitucional contra el ministro de Educación Raúl Figueroa rechazó la procedencia del libelo por cuatro votos en contra y uno a favor.

No obstante, la acusación será vista en la Sala de la Cámara este jueves.

Por 4 votos en contra y uno a favor, la comisión que analiza la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, rechazó la procedencia del libelo.



Se verá este jueves en la Sala.

Libelo consta de tres capítulos

Entre los impulsores del libelo se encuentran Camila Rojas (Comunes), Camila Vallejo (PC), Gonzalo Winter (CS), Juan Santana (PS), Mario Venegas (DC), Rodrigo González (PPD), Tomás Hirsch (Acción Humanista), Esteban Velásquez (FRVS), Marcela Hernando (PR).

Al respecto, la diputada Camila Rojas explicó que “son tres capítulos, el primero referido a infracción a la Constitución y las leyes, en lo que tiene que ver con regulación y financiamiento del sistema educativo. El segundo capítulo con infracción a las leyes que vulneran a las y los trabajadores de la educación. Y el tercero referido a la amenaza a la vida, a la integridad física y síquica”.

"El ministro Raúl Figueroa no ha respetado ni la Constitución ni las leyes. El ministerio de Educación no inyectó ni un peso más en educación durante todo este tiempo en pandemia. Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no puso recursos, pero lo más grave y lo que venimos a denunciar y que ponemos en la acusación constitucional, es que muchos establecimientos educacionales especialmente los municipales, recibieron menos recursos que en año no pandémico", agregó.

¿En qué se basa la acusación?

El libelo acusatorio asegura que Figueroa vulneró la Ley y la Constitución en materias como el financiamiento y vulneración de derechos de los trabajadores de la educación .

El texto además haría referencia a la afectación de la integridad psíquica y física de las comunidades educativas .