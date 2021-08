Rubilar explica "fórmula" de pago tras anuncio de extensión del IFE Universal

La mañana de este miércoles la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, explicó los alcances de la extensión del IFE Universal hasta diciembre y la creación del IFE Laboral.

En Meganoticias Conecta, la secretaria de Estado indicó que "en esta ley quedó establecido que íbamos a entregarlo por los meses de junio, julio, agosto y la mitad del monto de agosto en el mes de septiembre, eso está establecido, es ley. Y el Presidente ha decidido extender el IFE dos meses más, octubre y noviembre, y en esos casos con el 100% del monto".

Asimismo, explicó que "se inscriben las personas durante el mes, posteriormente se realiza la nómina, los trámites, e iniciamos los pagos el último día del mes y se extienden los pagos los primeros días del mes siguiente, por lo tanto, en el caso del pago del mes de noviembre ese va a partir el último día del mes de noviembre y se va a extender los primeros 11 días del mes de diciembre".

"Esa es la fórmula que tenemos de extensión del IFE Universal", agregó.

Además, aclaró que "cada vez vamos a tener una ventana para que las personas que no están en nuestro IFE Universal puedan inscribirse. Este mes está entre el 6 y 16 de agosto, posteriormente también entre el 6 y 16 de septiembre y así cada mes van a tener la oportunidad los hogares que todavía no están dentro de nuestro IFE de inscribirse".

IFE Laboral

Por otro lado, se refirió también al IFE Laboral, señalando que "lo que busca es generar incentivos no pequeños, sino grandes incentivos porque a la familia y trabajador en particular que encuentra trabajo se le va a traspasar este dinero. No va a pasar por el empleador, no se le pasa a quien está contratando, se le va a pasar a quien consigue ese nuevo trabajo formal, dependiente".

"Los vamos a inscribir en una página que es www.subsidioalempleo.cl, ahora está la sección ‘Nuevo empleo’ ahí es donde uno debe entrar si es que ha conseguido un trabajo formal a partir del primero de agosto", expresó.

"En el caso de ser mujer, una persona con discapacidad, un joven entre 18 y 24 años o una persona mayor de 55, el monto del subsidio es mayor. Tiene el 60% de lo que es el sueldo de esa persona con tope de $250 mil. Y en el caso de un hombre mayor de 25 años y menor de 55, es el 50% del sueldo con tope de $200 mil", afirmó.

Finalmente afirmó que "esto es mensual y puede ser hasta diciembre, es decir, puedo tener cuatro pagos este año, que permitan a que “una mujer, por ejemplo, puede recibir $250 mil en cuatro oportunidades, $1 millón que es complementario, se suma, al IFE Universal".

