Diputada Orsini pide extensión del IFE hasta marzo: Cuarto retiro "es una mala política pública"

Este martes, la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini se refirió al inicio de la discusión de los proyectos de retiro de fondos de pensión, además del inminente anuncio del Gobierno respecto a una posible extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal.

Consultada sobre su postura respecto a un cuarto retiro, la parlamentaria se mostró lejana, aunque señaló que en su bloque se encuentran evaluando la medida.

¿Qué dijo Orsini?

"En el Frente Amplio todavía estamos en un proceso de reflexión, yo lo he dicho antes y puedo decirlo hoy, yo no creo que el retiro del 10% sea una buena política pública, creo que cada retiro es peor que el anterior, porque cada vez son menos personas las que puede acceder a este retiro, cada vez es una política pública más regresiva, que beneficia más a los ricos por sobre los que más lo necesitan", sostuvo.

En esta línea, agregó que "es una política pública que beneficia más a hombres que a mujeres, porque sabemos que las mujeres tienen menos ahorros en sus cuentas individuales, por tanto tienen menos posibilidad de hacer estos retiros y sobre todo, lo más importante, es que merman la vejez de quienes sacan estos retiros, no es una política pública deseable".

"Si el Estado no entrega las ayudas..."

"Yo esperaría que el Estado llegara con las ayudas suficientes a las familias y que las familias no tuviesen que sacar de sus ahorros previsionales para costear la crisis económica que estamos atravesando", sostuvo.

Pese a lo anterior, Orsini señaló que "si es que el Estado no entrega las ayudas suficientes a las familias para poder subsistir y si hay familias hoy que no tienen qué llevar sobre su mesa, que no tienen dinero para poder costear los remedios de los adultos mayores con los que viven, no podemos más que aceptar esta única alternativa que hay sobre la mesa".

IFE

"Ahora, yo preferiría optar por ampliar el IFE, que dure por más meses, que llegue a un monto suficiente, porque creo que es el Estado quien tiene que hacerse cargo de costear la crisis económica", expresó.

Respecto a este punto, la parlamentaria fue consultada sobre la duración que debería tener el IFE Universal, respondiendo que "lo más posible, esperaría hasta marzo".

En referencia a lo anterior, Orsini señaló que "seguimos en estado de catástrofe constitucional, seguimos con bastantes restricciones para que la gente pueda desarrollar sus actividades económicas, por lo que sigue siendo urgente tener estas ayudas y estos apoyos a las familias".

"Esperamos que mientras la situación siga como está, esa ayuda pueda seguir llegando al menos hasta diciembre y podemos seguir conversando dependiendo de cómo avance la situación sanitaria", agregó.

"Esto es cíclico"

En paralelo, sostuvo que "hoy estamos relativamente bien, mejor que hace unos meses, pero sabemos que esto es cíclico y que podría venir una nueva ola y tenemos que seguir reevaluando las ayudas mientras estemos en la situación en la que estamos".

La diputa también respondió respecto a si los proyectos de cuarto retiro son utilizados por algunos parlamentarios con fines electorales.

"Yo creo que esta es una mala política pública, no es deseable, genera efectos negativos, yo jamás he presentado una de estas iniciativas y tampoco las he celebrado cuando se han aprobado, creo que es un error hacerlo, no quiero juzgar el motivo, el motor de mis colegas para presentar estos proyectos de ley, pero sí puedo decir con toda tranquilidad que yo no lo haría", señaló.

