"No se tiró, la empujaron": familia de Silvana Garrido acusa negligencia y apunta a expareja como sospechoso

Silvana Garrido falleció el 27 de enero del 2019 tras haber caído desde el balcón de su departamento ubicado en la intersección de Mapocho con San Martín, en la comuna de Santiago.

Al día de hoy, la familia de la joven -que tenía una hija de 3 años- apunta a su expareja como el principal sospechoso de su muerte, ya que se encontraba junto a ella en el momento en que ocurrió el fatal suceso.

La formalización del acusado se realiza este martes 10 de agosto y el círculo más cercano de Silvana exige la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado.

"Carabineros se demoró en llegar"

Brenda Garrido, hermana de Silvana, se refirió a este hecho en el matinal Mucho Gusto y explicó que ella "era muy alegre, tú jamás la ibas a ver con una cara triste, siempre estaba muy bien maquillada. Ella era la alegría".

En este contexto, reveló detalles acerca del instante en que se enteró de la trágica noticia: "Ese domingo estaba en la casa de mi pareja con mi hijo, y mi mamá me llama y me dice que la Silvana cayó por la ventana y me corta. A las 10 y algo me levanté, agarré a mi hijo, el auto, partimos a la casa de Silvana y ahí estaba la policía, la PDI y mucha gente".

De acuerdo a lo anterior, la mujer indicó que "veo a mi papá y le digo qué pasó y me dice que la Silvana está ahí. Había efectivamente caído del piso 23".

A su vez, Brenda criticó el procedimiento de la policía al momento en que ocurrió el hecho y aseguró que tardó en trasladarse hasta el lugar.

"Carabineros se demoró en llegar, porque son muy eficientes... cuando llegamos estaba tapada con la frazada de una persona. Posterior a esto, llegó la ambulancia, verificó que había fallecido y ahí recién la taparon con estas sabanitas que ponen estas entidades", comentó.

En este sentido, sostuvo que la entidad policial "dijo que había sido suicidio. Después llegó la PDI y volvió a confirmar que había sido suicidio... es agotador el hecho que las autoridades lo tipifiquen de forma inmediata como un suicidio porque cayó de un piso".

"No se tiró, la empujaron"

Respecto a las hipótesis que se han generado en el último tiempo respecto a la muerte de Silvana, Brenda dejó en claro que "desde el primer momento que dijeron que se tiró, yo dije que no se tiró, la empujaron. ¿Quién más estaba en la casa?".

Incluso, la mujer reveló presuntos malos tratos por parte de la expareja hacia la joven: "Por terceras personas supimos antecedentes de que había agresiones anteriormente".

"En ese último tiempo ya no querían seguir. Mi hermana estaba buscando su vida de vivir sola, independizarse sin este personaje y él era bastante apático, entonces no había más relación ahí. Encontré un cuaderno de Silvana que tenía datos de arriendo", expresó.

Asimismo, recalcó que "no es suicidio, fue femicidio. Y depresión, no, medicamentos, tampoco, para nada. Ella quería seguir en su vida, seguir logrando sus metas".

Círculo cercano a Silvana exige justicia

El circulo cercano de Silvana, que se reunió este martes en el exterior del 7° Juzgado de Garantía de Santiago donde es formalizado el principal sospechoso, aseveró que la joven "no se cayó del balcón, Silvana fue lanzada del balcón por Fernando Flores, quien era su pareja y padre de su hija".

"Las instituciones del Estado no han hecho absolutamente nada para avanzar en un proceso que ponga fin a este orden de impunidad", dijo una mujer.

Agregó que "esperamos que en esta audiencia de formalización se decrete la prisión preventiva y le exigimos al Estado y a los gobiernos de turno que lo que tienen que hacer es ratificar los tratados internacionales que firman".

🔴 EN VIVO: 7° Juzgado de Garantía de Santiago inicia audiencia de formalización de la investigación en contra de imputado por su presunta responsabilidad en la muerte de Silvana Garrido.



🎥 https://t.co/d4ZzykIHcC pic.twitter.com/34SnV8Y0R5 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 10, 2021

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Ver cobertura completa