Fiscal Morales apunta a rol de bancos en caso Fuente-Alba: "Facilitaron muchas operaciones"

Este lunes, el fiscal José Morales, de la Fiscalía Centro Norte, se refirió al rol que los bancos cumplieron en el delito de lavado de activos, específicamente en los hechos que investiga respecto al excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba.

El pasado 29 de julio, el propio persecutor reformalizó a Fuente-Alba por este delito, y formalizó a su esposa, Anita Pinochet Ribbeck, ocasión en la que entregó una detallada descripción de las acciones que realizaron y sus peculiares gastos.

En conversación con Cooperativa, Morales cuestionó los sistemas de las entidades financieras, que jamás levantaron una alerta respecto a los movimientos financieros de excomandante en Jefe del Ejército.

¿Qué dijo Morales?

"El señor Fuente-Alba tenía a su disposición una gran cantidad de recursos como consecuencia de los gastos reservados, estamos hablando de alrededor de 1.100 millones de pesos al año y dos millones de dólares, que hasta el año 2020 tenían una regulación bastante precaria que permitían obviamente que estos dineros no tuviesen ningún tipo de control después que eran extraídos desde BancoEstado en dinero en efectivo", sostuvo.

Tras esto, el persecutor relató que "después no había ninguna trazabilidad de cómo se gastaba, ningún reporte documental de cómo se gastaban estos bienes y en el caso del imputado Fuente-Alba, si es que eran gastados en fines propios".

En paralelo, describió que "hay autos comprados con tarjeta de crédito, aparentemente una trazabilidad lícita, pero después usted analiza como se pagan estas tarjetas de crédito y se pagan muchas veces con dinero en efectivo".

"Todo el mecanismo de prevención falló"

"Es evidente que todo el mecanismo de prevención del lavado de activos, que en nuestro país es bastante importante y liderado por la Unidad de Análisis Financiero, falló absolutamente", sentenció Morales.

Pese lo anterior, sostuvo que "en el caso de las automotoras, no falló por una cuestión que uno no se explica, las automotoras no están incluidas en aquellos sujetos que deben remitir o reportar operaciones sospechosas, como los bancos por ejemplo".

Finalmente, el fiscal señaló que las instituciones bancarias "facilitaron muchas operaciones para los efectos que esta persona siguiera con sus delitos y se aprovechara de los bienes que se había apropiado del patrimonio nacional. Hay que recordar que se trata de fondos públicos, no son fondos privados, lo cual agrava más la conducta".

Montos

Durante la audiencia del 29 de julio pasado, entre otros detalles, la Fiscalía dio a conocer los gastos anuales de la familia Fuente-Alba Pinochet, entre los años 2010 y 2016, respecto a desembolsos por gastos e inversiones:

2010: $247.158.513

2011: $878.973.503

2012: $950.652.716

2013: $2.200.011.847

2014: $1.959.319.429

2015: $1.019.165.116

2016: $69.645.387

"Los montos expresados no se condicen con los ingresos formalmente declarados por el imputado el señor Fuente-Alba los que ascienden a la suma de $154.452.000 entre enero de 2010 y mayo de 2014, siendo el monto mensual de la remuneración percibida de dicho período la suma aproximada de $2.993.000", señaló el fiscal Morales en la ocasión.

Ver cobertura completa

Todo sobre Juan Miguel Fuente-Alba