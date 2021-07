Autos de lujo, viajes y propiedades: Cómo los Fuente-Alba gastaron $7.300 millones en pocos años

Este jueves se desarrolló la audiencia de formalización de Anita Pinochet Ribbeck, esposa del excomandante en Jefe del Ejército Juan Manuel Fuente-Alba, quien fue reformalizado. Ambos están acusados del delito de lavado de dinero reiterado.

Se trata de los fondos provenientes del denominado Fraude del Ejército, consistente en la apropiación indebida de dinero pertenecientes a gastos reservados de la institución para la seguridad del país. Fuente-Alba ya se encuentra procesado por la jueza Romy Rutherford.

En la cita realizada esta jornada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal José Morales entregó una detallada exposición de qué hizo la familia Fuente-Alba con las altas sumas de dinero que manejaban producto de los hechos que se les imputan, especialmente entre 2010 y 2014.

Gastos en cuenta principal

En efecto, según señaló el persecutor, entre aquellos años, la cuenta principal que mantenía el matrimonio Fuente-Alba Pinochet en el Banco de Chile registró cargos por un total de $7.257.301.727.

“El señor Fuente-Alba Poblete y la señora Pinochet Ribbeck, con pleno conocimiento de que los dineros señalados anteriormente provenían de la comisión del delito de malversación de caudales públicos, cometido entre 2010 y 2014, realizaron conductas constitutivas de lavado de dinero en forma reiterada a lo menos entre los años 2010 a 2016 con el objeto de ocultar y disimular el origen ilícito de los mismos, colocando de esta forma las ganancias ilícitas en el sistema económico formal, tanto las que provenían directa como indirectamente del delito base”, señaló Morales (foto inferior).

El sueldo real de Fuente-Alba

Según sostuvo el fiscal, teniendo en cuenta las planillas del Ejército, entre el 9 de marzo de 2010 y el 9 de marzo de 2014, el ingreso líquido total de Fuente-Alba, en los cuatro años, fue de $150.366.936, con un sueldo aproximado mensual de $2.993.000. Pese a esto, de los más de 7.2 mil millones de pesos que pasaron por su cuenta, 4.3 mil millones fueron destinados a inversiones en valores.

Diveros mecanismos de lavado de dinero

Múltiples cuentas corrientes

El Ministerio Público dio a conocer que el matromonio imputado contaba con múltiples cuentas corrientes, a nombres de cada uno, como bipersonales, en diferentes bancos nacionales, además del banco internacional HSBC, la cual fue abierta cuando Fuente-Alba fue agregado de defensa en Estados Unidos.

En dicha cuenta, como en prácticamente todas las demás que tenían con Anita Pinochet, fueron utilizadas para depositar dinero en efectivo, dólares y pesos, para posteriormente comenzar a diversificar el uso de este dinero a través de inversiones, compraventas de diversas especies, entre otras modalidades que se detectaron.

Depósitos en efectivo de gastos reservados

Luego de esto, el persecutor reveló uno por uno todos los depósitos en efectivo que se realizaron a las ocho cuentas bancarias que figuran en los registros del Ministerio Público. Los millonarios depósitos eran hechos por los propios imputados, como también por parte de funcionarios del Ejército por orden de Fuente-Alba.

Gastos

La Fiscalía dio a conocer los gastos anuales de la familia Fuente-Alba Pinochet, entre los años 2010 y 2016, respecto a desembolsos por gastos e inversiones:

2010: $247.158.513

2011: $878.973.503

2012: $950.652.716

2013: $2.200.011.847

2014: $1.959.319.429

2015: $1.019.165.116

2016: $69.645.387

"Los montos expresados no se condicen con los ingresos formalmente declarados por el imputado el señor Fuente-Alba los que ascienden a la suma de 154.452.000 entre enero de 2010 y mayo de 2014, siendo el monto mensual de la remuneración percibida de dicho período la suma aproximada de 2.993.000", señaló el Fiscal.

Tras esto, agregó que "en cuanto a la imputada, la señora Pinochet, no registra actividad económica alguna independiente al imputado Fuente-Alba, ni registra en la fecha ingresos por actividades lícitas relevantes. Es decir, realizó actividades económicas que no se ajustan con su capacidad económica ni con el perfil de la imputada como cliente bancaria y además realiza transacciones de elevado monto y no declara un empleo remunerado o actividad acorde que justifique los montos involucrados en sus transacciones".

Inversiones

En paralelo, Morales manifestó que entre 2010 y 2015, Fuente-Alba realizó 73 pagos de inversiones por un total de 3.083 millones:

2010: 5 operaciones por un total de $85.436.760

2011: 8 operaciones por un total de $391.263.165

2012: 6 operaciones por un total de $179.902.670.

2013: 19 operaciones por un total de $879.562.824

2014: 20 operaciones por un total de $1.026.159.306

2015: 15 operaciones por un total de $521.343.306

En paralelo, en 2014 realiza dos aportes a su seguro de vida con ahorro: Uno por $140 millones y otro por $152 millones.

¿Cómo operaba la inversión?

"Para financiar estas y otras inversiones mezcló parte de los dineros de origen ilícito con ganancias de inversiones anteriores. Además, mediante operaciones de rescate fue reinvirtiendo dichos fondos, con el objeto de hacer circular los bienes entre los distintos instrumentos de inversión, realizando múltiples operaciones cuyo objetivo era desvincular de forma progresiva el dinero dede su origen ilícito, quedando la apariencia de que estos dineros eran ganancias lícitas producto de las inversiones", señaló Morales.

Compra de acciones

Entre las actividades de inversión que registra el matrimonio Fuente-Alba Pinochet se encuentra también la compra de acciones de conocidas empresas presentes en Chile, estás son las más destacadas:

Banco de Chile

Entel

Copec

Latam

Cencosud

Santander

Empresa Nacional de Electricidad

Soquimich (SQM)

Sonda

Pago de tarjeta de crédito con ejectivo

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la Fiscalía, y que es elocuente respecto a un presunto delito, es el pago por caja y con efectivo de las tarjetas crédito que tenían tanto su cupo en dolares como en peso chileno.

Entre los años 2010 y 2015, Fuente-Alba pagó un total de $275.839.312 en efectivo por cargos en tarjeta de crédito, mientras que Anita Pinochet pagó $82.560.462.

Autos de lujo

Otro arista donde se concentra gasto de dinero dice relación con la adquisición de vehículos de alta gama por parte del excomandante en Jefe del Ejército.

Entre 2010 y 2015, según señaló el fiscal Morales, Fuente-Alba realizó al menos 35 operaciones de compra y venta de automóviles de lujo.

Los contratos se realizaban preferentemente con la automotora Classic Car, donde "se adquirían los vehículos que posteriormente eran vendidos a las mismas automotoras por precios levemente inferior al precio de compra e incluso el mismo precio", señaló el persecutor, revelando que con esto pretendía alejar el dinero proveniente de gastos reservados y "limpiarlo". También hay contratos de este tipo con Kaufmann y Aventura Motors.

Inmuebles

Otra actividad acreditada por la Fiscalía respecto de los Fuente-Alba Pinochet, es la compraventa de inmuebles realizada entre los años 2010 y 2015, donde adquirieron más de una decena de propiedades, donde destacan los dos departamentos comprados el mismo día (20 de diciembre de 2012), uno a nombre de cada uno de los imputados y respecto de los cuales no hay hipotecas.

En paralelo, el fiscal reveló que Fuente-Alba compró departamentos a sus hijos, luego se los vendió y posteriormente se los volvió a comprar.

"Operaciones que no tienen justificación económica ni jurídica aparente, siendo realizadas con el único fin de desvincular de forma progresiva el dinero de su origen ilítico", señaló el fiscal.

En esta línea, reveló la compra de la parcela ubicada en Chicureo, la cual fue adquirida, según la escritura, por más de 400 millones, de los cuales un poco más de 200 serían pagados en efectivo, y lo restantes a través de un crédito hipotecario con el Banco de Chile.

Pese a lo anterio, el Ministerio Público logró acreditar que se pagó un total de $330 millones a la inmobiliaria, por lo que se determinó que se adquirió la propiedad con una escritura que estableció un valor menor al real de la propiedad. El crédito con el banco, en tanto, fue pagado bajo la modalidad de prepago.

Fondos mutuos y otros pagos en efectivo

En paralelo, la Fiscalía detalló las diversas inversiones en fondos mutuos de los Fuente-Alba Pinochet, cuyos montos fueron adquiridos a través de créditos bancarios, cuyas cuotas fueron pagadas con dinero de gastos reservados del Ejército.

También se reportaron otros pagos en efectivos realizados por Fuente-Alba durante los años en que se desarrrollaron los hechos. Dicho dinero era guardado en cajas de seguridad que contrató con el Banco de Chile.

Entre esos pagos se encuentra el matrimonio de su hijo Fernando, por el cual pagó un total en efectivo de $13.8 millones en distintos pagos.

En tanto, por el jardín de su casa en Chicureo, se consigna que Fuente-Alba desembolsó, en distintos meses, un total de $17 millones, de los cuales 6 fueron en efectivo. Pese a esto, pidió que la factura fuera por $3 millones sin IVA.

Viajes

El fiscal José Morales también pormenorizó los pasajes aéreos adquiridos durante este período por parte del matrimonio imputado, revelando viajes a Europa, Australia, el Caribe, Estados Unidos y distintas partes de Chile.

Finalmente, el persecutor cerró señalando que "los hechos constituyen delitos de lavado de activos, correspondiéndole a los imputados, la señora Pinochet y el señor Fuente-Alba la calidad de autores".

