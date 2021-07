Cuarto retiro y extensión de IFE Universal: Lo que pide Marcelo Díaz para enfrentar la crisis

¿Qué pasó?

El diputado del Movimiento Unir, Marcelo Díaz, manifestó su apoyo a la idea de un cuarto retiro de los fondos previsionales de las AFP, debido a "la falta de un apoyo más robusto de manera constante y permanente".

En conversación con Meganoticias Plus Alerta, el parlamentario aseguró que "hay un sector de la sociedad, particularmente de clase media, que aunque pueda que haya recibido el IFE, el nivel de gastos familiares supera con creces el monto de esos ingresos y ha ido acumulando deudas. Por eso es que para este segmento de la sociedad, para este sector de clase media, el cuarto retiro es un alivio importante".

"La falta de un apoyo más robusto de manera constante y permanente ha generado pasivos importantes, deudas importantes, por eso yo creo que todos los parlamentarios y parlamentarias hemos recibido tantas demandas, solicitudes e inquietudes de ciudadanos y ciudadanas para que discutamos el cuarto retiro", sostuvo el legislador.

Díaz remarcó que apoyará ese cuarto retiro, porque "a ese segmento no hemos llegado ni siquiera con el IFE en términos suficientes para hacernos cargo de una realidad de deuda".

Proyecto "Me retiro de la AFP"

Por lo mismo, el exministro presentó el proyecto llamado "Me retiro de la AFP" que busca que los afiliados extraigan la totalidad de sus fondos de pensiones en circunstancias muy puntuales.

Al respecto, explicó que "aquellas personas que se encuentren jubiladas o estén a un año de jubilar y cuya pensión vaya a ser del orden del 30 por ciento de lo que era su remuneración promedio en los últimos seis meses, pueda retirar el 100%" de sus fondos previsionales.

"A esa gente le estamos entregando la plata por goteo y esa pensión, que representa apenas un 30% o menos de sus últimas seis remuneraciones, resulta insuficiente para financiar sus necesidades más esenciales", enfatizó.

El parlamentario apuntó que "con este proyecto lo que queremos es que se les entregue el 100% de sus ahorros para que ellos los destinen a sus necesidades o generar rentas por otra vía, que les permitan vivir mejor los últimos años de su vida".

Extensión del IFE

Para el diputado Díaz "es una necesidad extender el IFE, porque es cierto que estamos empezando a recuperar cierta normalidad, la mayoría del país está en Fase 3, pero hay mucha actividad económica que va a requerir mucha inyección de recursos para reactivarse".

"Hay grupos rezagados a los que no hemos llegado con ningún tipo de ayuda, para los cuales la extensión del IFE es esencial, y yo espero que el Gobierno no dude", agregó.

"No me parece incompatible con un cuarto retiro, porque el cuarto retiro le llega a gente que no accede al IFE o que aun accediendo al IFE su nivel de gasto previo a la pandemia es muy superior", concluyó.

