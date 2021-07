Diputado Flores justifica cuarto retiro del 10%: "Hay mucha gente que está muy fregada"

¿Qué pasó?

El diputado de la Democracia Cristiana, Iván Flores justificó la tramitació de un cuarto retiro de los fondos de pensiones de la AFP argumentando que "hay mucha gente que está muy fregada".

¿Qué dijo?

En conversación con Mega Plus Alerta, el parlamentario por la Región de Los Ríos apuntó que "estamos en una etapa de transición, recién hace una semana están mejorando los indicadores y no sabemos qué tan permanente pueda ser esta circunstancia, cuando todavía tenemos alrededor de dos millones y algo de rezagados (en la vacunación)".

"En este contexto tan resbaloso, tan líquido, en que no hay certezas de cuál va a ser el comportamiento sanitario efectivo y el comportamiento económico, hay mucha gente que está muy fregada", añadió el legislador.

Flores también planteó que "hay una cantidad importantísima de micro y pequeños empresarios, de emprendedores que ya no tienen nada, que se quedaron sin nada, que perdieron el local, que tuvieron que entregarlo, no saben cómo pagar sus cuentas, no saben cómo pagar sus máquinas. Claramente para gente que todavía tiene fondos es una esperanza concreta".

IFE vs. cuarto retiro

Para el diputado, la discusión de este cuarto retiro, que va a comenzar el 11 de agosto, "va a depender de lo que haga el Gobierno con el Ingreso Familiar de Emergencia, si lo va a prorrogar a diciembre, si no lo va a prorrogar, y de eso nada sabemos, el Gobierno no ha dicho nada y, ante esa incertidumbre, yo creo que hay ánimo como para pensar en un cuarto retiro".

Sobre la época en que se dará este debate, cerca de las elecciones de noviembre, Flores descartó que se vaya a dar una discusión "meramente electoral, va a ser un debate en serio que nos va a obligar, acto seguido, a ir pensando cómo vamos a reponer esta situación que se dio producto de una emergencia, de un estado de excepción, no fue por gusto propio de la gente".

