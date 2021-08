Cuarto retiro 10% vs. IFE ampliado: Qué opinan los parlamentarios de distintos sectores

Este miércoles 11 de agosto comenzará formalmente la tramitación de los proyectos de retiro de fondos, cuando la Comisión de Constitución de la Cámara inicie su discusión.

Respecto a esto, varios parlamentarios de oposición y oficialismo entregaron sus posturas a la medida, como también su punto de vista respecto a qué debería hacer el Gobierno frente a una ampliación, o no del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) IFE Universal.

Ricardo Celis

Desde el PPD, el diputado Ricardo Celis señaló que "el Gobierno ha llegado tarde, como ha sido sistemático en esto, ya debió haber estado la extensión del IFE Universal hasta diciembre ampliado sobre la mesa en discusión claramente en los aspectos que requiriera aspectos legislativos, con las urgencias correspondientes".

Con esto, señaló Celis, el Ejecutivo "obliga a que finalmente se ponga en discusión el cuarto retiro y que mayoritariamente, no me cabe duda se va a votar a favor, porque hay un grupo de la población que lo está solicitando y que lo requiere".

"El punto es que si no hay IFE Universal, la gente que tiene menos medios, más dificultades no tiene alternativas porque no va a poder hacer cuarto retiro y finalmente no va a tener IFE, lo que va a ocurrir al final es que vamos a tener que caminar por los dos caminos", señaló.

Gustavo Sanhueza

Su par de la UDI, Gustavo Sanhueza, en tanto, manifestó su frustración de que el anuncio del Gobierno respecto al IFE se espere casi junto al inicio de la tramitación de los proyectos de retiro.

"Para nosotros son cosas absolutamente diferentes, nosotros estamos pidiendo hace un tiempo, ya que el IFE llegue hasta diciembre, porque necesitamos darle certeza a las familias chilenas de que van a tener ingresos", señaló.

"Por otro lado estamos pidiendo con mucha fuerza que haya un incentivo al empleo, sabemos que todavía hay un millón de personas que no han logrado encontrar trabajo producto de los efectos de la pandemia", agregó.

Posteriormente, el parlamentario manifestó que "hay algunos que en víspera de una elección están tratando de levantar este cuarto retiro que sabemos que favorece a un puñado de chilenas y chilenos".

"Si ocurre este cuarto retiro, en el fondo ahí lo que se busca es poder destruir el sistema de ahorro voluntario de pensiones, con miras a un posible gobierno de izquierda poder nacional o expropiar esos fondos. Nosotros hemos planteado como alternativa que las personas tengan la posibilidad de retirar el 100% de sus ahorros y poder distribuirlos en otros instrumentos", cerró.

Pamela Jiles

Desde el Partido Humanista, la diputada Pamela Jiles señaló que es "insuficiente el IFE hasta diciembre, desde acá le digo a Piñera que lo extienda hasta marzo, en realidad. Y así y todo, es insuficiente".

"Tan insuficiente es, que aquellos parlamentarios que consideran que con el IFE la gente se tiene que quedar contenta y por lo tanto piensan votar en contra del cuarto retiro, cambien su dieta parlamentaria por los $177 mil pesos con que quieren que la gente viva, a ver si les alcanza", sostuvo.

EN esta línea, señaló que "es importante que el país se entere que este miércoles 11 no solo se empieza a tramitar el cuarto retiro, sino que por mi exigencia legislativa durante esa sesión se va a necesariamente a comenzar a tramitar la lápida para las AFP en Chile, el miércoles comienza el funeral de las AFP en Chile".

Andrés Celis

El diputado RN Andrés Celis, en tanto, señaló que "espero el gobierno no llegue tarde en cuanto a anunciar esto el miércoles cuando se va a iniciar la discusión del cuarto retiro y el 100% de los retiros. Por lo mismo, el llamado al gobierno es que hoy día lunes o mañana martes a más tardar hagan el anuncio de que se prorroga el IFE al menos hasta el mes de diciembre".

Posteriormente, sostuvo que "si es que la Cámara de Diputados va a votar a favor y apoyar el cuarto retiro, incluso con un IFE anunciado por el Gobierno, yo al menos estoy por apoyar retiro del 100% de los ahorros a los trabajadores, ya que no estoy dispuesto a que se siga desarticulando todo el sistema de pensiones".

Marcos Ilabaca

El diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Marcos Ilabaca (PS), por su parte, aseguró que se refundirán las siete iniciativas en una sola, pese a que algunas sean de un 10% de retiro versus otras de retiro total. Todas comparten la misma idea matriz: el retiro de fondos de pensión.

"Lo que se hace en términos metodológicos es que tú tomas todos los proyectos, se hace un comparado, lo que dice cada uno de los textos, y se aprueba un texto común al interior de la Comisión de Constitución a través de indicaciones parlamentarias", sostuvo.

La idea es que parta con el proceso de unificación, lo más seguro es que de acuerdo a las indicaciones y a la mayoría que se dé se va a decidir si hace un 10%, un 100%, hay proyectos súper interesantes que creo que deben estar en el proyecto final como es por ejemplo el proyecto de la diputada Maya Fernández y el diputado Marcelo Díaz, que busca el retiro del 100% para aquellas personas que están a punto de jubilar y cuya tasa de reemplazo es cercana al 30%.

Juan Antonio Coloma

El diputado UDI Juan Antonio Coloma, en tanto, señaló que "hemos solicitado con insistencia al Gobierno la extensión del IFE hasta diciembre y la creación del ILE, un ingreso Laboral de Emergencia para poder crear puestos de trabajo".

"Ojalá que no sean los propios trabajadores con sus recursos quienes tengan que solventar la crisis", manifestó el legislador.

Es esta línea, agregó que "hemos propuesto que si se quiere seguir destruyendo un sistema que permita exporpiar los fondos, hemos dicho que no estamos de acuerdo con eso y si es así avanzaremos en el proyecto que presentamos hace meses atrás para el retiro del 100% de los fondos, tal como lo presentó el diputado Jorge Alessandri".

Miguel Mellado

El RN Miguel Mellado, en tanto reiteró que "yo espero que el Gobierno haya aprendido y entendido y que no llegue tarde. Como en otras oportunidades. Creo que es una semana clave, ya se le acaba el tiempo de la reflexión, y es el momento de la acción".

"Y eso significa que le digan a la ciudadanía si efectivamente va a extender el IFE o no, dado que el Presidente de la República y los ministros han dicho incansablemente de que se va a mantener mientras sea necesario. Bueno, es necesario. La verdad es que se han demorado", sostuvo.

En paralelo, sostuvo que "creo que el cuarto retiro ya necesita una mirada distinta dentro del Congreso, no solamente dentro de la Comisión de Constitución, donde existen muy buenos abogados, pero también se necesita que pase por la Comisión de Economía o Hacienda, porque hay algunas luces rojas que ya se prendieron, como la inflación, y hay unas luces amarillas que se prendieron, como el aumento en las tasas de interés".

