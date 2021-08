Banda raptaba y golpeaba mujeres para exigir sus claves bancarias y robar sus celulares

Una peligrosa banda causó miedo en Providencia y Ñuñoa durante estas últimas semanas. Todo con el objetivo de robar celulares y exigir las claves bancarias para hacer transferencias a sus propias cuentas.

Sus víctimas fueron mujeres que estaban solas, a las cuales golpearon, amenazaron e incluso a una de ellas la raptaron.

Para lograr la detención de estos peligrosos delincuentes fueron claves las imágenes captadas por cámaras de seguridad.

Rapto

Videos registrados en el exterior de la estación Ñuble de Metro de Santiago, captaron a una joven que buscaba concretar la compra de una polera que vio en una página de Facebook.

Cuando los sujetos le avisaron que llegaron al punto ella se acercó hacia un vehículo gris.

"Me abren la puerta de atrás, me toman del brazo, me tiran hacia adentro y me ponen la cuchilla. El copiloto se pone al lado mío, me toma del cuello, me tira hacia abajo y me empieza a decir que tenía que hacer todo lo que él me dijera, que no gritara, que me quedara tranquila y me tenía la cuchilla en la cara", relató la víctima.

Al acercar la imagen del registro se capta que ella intenta huir, pero le cierran enseguida la puerta.

"Me dicen que ellos vienen de otro país, que ya han matado a mucha gente y que les da lo mismo matar a otra persona", contó la joven.

"No sabía que iba a pasar de mí, porque eran puros golpes, y el que me tenía ahorcada y me estaba pegando estaba desesperado. Como yo no le daba las claves se alteró y yo me di cuenta de que estábamos en la carretera y muy lejos", recordó.

Finalmente, fue abandonada después de una hora y cuarenta minutos, en un sitio eriazo en la comuna de San Bernardo.

Mujer abordada mientras trotaba

Pero estos sujetos no solo atacaban concertando citas para supuestas compras por internet, sino que también cuando veían a mujeres que estaban solas en la calle. Ese es el caso de una joven que estaba trotando en pleno Barrio Italia cerca de las 07:00 horas cuando fue abordada.

"Fue mucho el forcejeo que tuve con los dos, me empezaron a patear, me tiraron al suelo, me arrastraron y cuando yo veo que me empiezan a arrastrar y que se acerca un vehículo blanco me asusto y digo 'estoy puro leseando' y ahí es donde yo lanzo el teléfono y lo suelto", señaló la víctima.

Además, indicó que: "Cuando el primer sujeto me toma la mano yo grito, y grité muy fuerte entonces eso lo escucharon dos niñas de un negocio".

Karina, una de las mujeres que la socorrieron, aseguró que: "Era obvio que eso no era un asalto. A la chica la iban a pescar para llevársela, eso era para mí un secuestro".

Por su parte, Paola, quien también fue en ayuda de la joven, sostuvo que: "No era un simple robo de celular, de hecho, andaba haciendo deporte así que andaba solamente con su celular, no tenía cartera, no tenía nada, y de la forma en que la tenían en el suelo era lógico que querían hacerle algo más".

Detención

Los antecedentes recopilados por personal de la Brigada Investigadora de Robos Oriente de la PDI, junto a la identificación fotográfica de uno de los sujetos, permitió ir cercando la investigación. Además, la joven que trotaba tenía una aplicación en su teléfono que sirvió para georreferenciar a los delincuentes, lo que culminó con la llegada de los efectivos hasta la comuna de Independencia.

"Nos percatamos de la presencia de un vehículo y se procedió a hacer el control de identidad. Y en ese control de identidad se logró la detención del sujeto que habría participado en ambos hechos más su acompañante que tenía una orden de detención pendiente", detalló el subcomisario Edwin Molina.

Ángel Junior Hernández Uzcategui de 22 años es de nacionalidad venezolana. Se encuentra de manera regular en el país está imputado de estos violentos hechos. Su acompañante no ha sido vinculado en los delitos por el momento, por lo que por ahora sólo Hernández enfrentó su formalización de cargos.

"Y el juez, a solicitud del Ministerio Público, dispuso su prisión preventiva por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad", detalló la fiscal Carmen Gloria Quezada.

En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseveró que: "No vamos a permitir que personas como estas vengan a Chile a importar delitos que no son habituales en nuestro territorio".