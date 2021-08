Investigan causas que originaron incendio que afectó a cuatro casas en Recoleta

¿Qué pasó?

En la tarde de este viernes se registró un incendio en la comuna de Recoleta, sobre el cual las primeras versiones indicaban que un helicóptero que pasaba por el lugar habría cortado algunos cables del tendido eléctrico, situación que fue descartada por Carabineros.

"La primera información que se entregó es que coincidentemente había sobrevolado un helicóptero pero no tenemos otros indicios que nos puedan hacer orientar hacia allá la causa basal probable, que por el momento está absolutamente descartada esa situación", indicó el coronel José Luis Pincheira.

#AHORA nos encontramos trabajando en 3era Alarma de #incendio Av el Salto con Américo Vespucio comuna de Recoleta pic.twitter.com/pS5r31bT6g — Bomberos Conchalí - Huechuraba (@CBConchali_1948) August 6, 2021

Del mismo modo, desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)confirmaron que están investigando si hubo o no un helicóptero involucrado en el hecho.

@DGACChile se encuentra investigando la eventual participación de un helicóptero en un siniestro ocurrido en la comuna de Recoleta. La #DGAC efectuará una completa revisión de todos los antecedentes disponibles para colocarlos a disposición de las autoridades competentes. — DGAC Chile (@DGACChile) August 6, 2021

La versión sobre el helicóptero

El siniestro, que afectó a cuatro viviendas y tiene peligro de propagación, ocurrió en el sector de Américo Vespucio Norte con el El Salto.

Según información de Carabineros, un vecino advirtió sobre las llamas, por lo que personal policial llegó hasta el lugar.

En la zona los testigos afirmaron que la situación habría ocurrido por un helicóptero que se encontraba volando a baja altura y chocó con cables eléctricos que causaron el incendio. Además, señalaron que la aeronave no cayó y siguió su vuelo.

3era Alarma de #Incendio en El Salto y Vespucio Norte #Recoleta



Se trata de casas que arden con peligro de propagación



Bomberos @CBConchali_1948 despacha carros R1 BT1 B3 BX3 RB4 Z4 B5 Q5 B6 BX6 y H7 al lugar



Video de @camifuuh en https://t.co/FCnExVsKAi pic.twitter.com/Qt1bfAfA6s — Carlos Ramirez C. 💚 (@cramirezc) August 6, 2021

Trabajos en el lugar

Personal de Bomberos se dirigió a la zona para trabajar en controlar las llamas, mientras que se decretó una tercera alarma de incendio.

El procedimiento mantiene restringida las pistas de Américo Vespucio Norte, dirección al oriente, en el sector El Salto.

"Dentro del área de operaciones no hemos derivado ningún medio de primeros auxilios, eso da cuenta que todavía no tenemos lesionados informados, lo que no significa que no pudieran aparecer algunos estrés postraumáticos posteriores", dio a conocer el coronel Pincheira.