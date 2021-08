Ripamonti acusa "crimen organizado" para "defraudación de dineros" en administración anterior

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, realizó graves acusaciones respecto a la administración anterior, afirmando que en 34 días se han encontrado con conductas que podrían revestir el delito de "crimen organizado".

La nueva jefa comunal abordó la situación en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde detalló diversas situaciones que se han detectado, anunciando además la llegada de un equipo especializado para realizar investigaciones.

¿Qué dijo Ripamonti?

"En estos 34 días no solamente nos hemos encontrado con ese déficit que públicamente ha sido conocido desde el año 2018 y lo mismo en la Corporación Municipal, sino que también nos hemos encontrado lamentablemente con un montón de situaciones de carácter irregular de diferente índole", comenzó señalando Ripamonti.

El hecho más grave denunciado por la alcaldesa tiene que ver con el aspecto económico, señalando que ya se han remitido los antecedentes al Ministerio Público, pero que la llegada de abogados especializados y dedicados exclusivamente a ese tema, ayudará en la solicitud de diligencias por parte de la Fiscalía.

"Crimen organizado"

"Cuando hablo de denuncias graves, estoy hablando de crimen organizado, nosotras tenemos denuncias que ya hemos hecho en el Ministerio Público, declaraciones juradas, y por eso tuvimos que apoyarnos con un equipo especializado para la persecución de estos delitos de manera especializada, de alta complejidad", manifestó la alcaldesa.

En esta línea, agregó que "cuando hablo de crimen organizado, no estoy hablando de un delito particular, estoy hablando de una forma organizativa de crimen para cometer delito de personas, dos o más, que se organizan y que tienen una permanencia en el tiempo".

"Y eso es lo que nos encontramos, una estructura completa, principalmente en la Corporación de Viña del Mar, para hacer defraudación de los dineros públicos, y no tenemos la expertiz para hacernos cargo de eso de manera personal", sostuvo Ripamonti.

En esta línea, la jefa comunal señaló que "sentimos que como ciudadanía no solamente basta con una inhabilidad de cinco años (en referencia a la sanción a la exalcaldesa Virginia Reginato), porque necesitamos saber que cuando pasa esto, hay responsables, lo necesitamos como ciudadanas, no como autoridades, no como administración, como personas necesitamos sentir que se hace justicia".

Sumarios escondidos: Abuso laboral

En paralelo, la alcaldesa de Viña del Mar aseguró que "entre los cajones del municipio nos encontramos con decenas de sumarios de hechos muy muy graves que estaban escondidos, entonces esos los hemos revivido de algún modo, a pesar de que hay 15 días para resolverlos, pero bien, estos han pasado años dentro de cajones y hubo autoridades coordinadas que no quisieron llevar adelante esas investigaciones y por lo tanto personas que hicieron denuncias formales no se les dio respuesta".

En esta línea, Ripamonti habló de una "práctica generalizada de abuso y maltrato institucional, normalizado, de castigo a quienes denunciaban".

