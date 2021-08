Orrego por incidentes del viernes: "Vamos a tener que convivir un tiempo con grupos antisistema"

Este lunes el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a los incidentes ocurridos el viernes en Plaza Italia y que se trasladaron al Barrio Lastarria, asegurando que se trata de grupos organizados.

Al respecto, señaló en radio Infinita que "hay un estado de efervescencia permanente (...), vamos a tener que convivir lamentablemente un tiempo con este tipo de grupo antisistema. Todo lo que hagamos por controlar democráticamente y por aislar políticamente creo que va en la dirección correcta".

A juicio del gobernador, "no hay nada más efectivo que prevenir y nada más efectivo que investigar. Yo creo que aquí, hay claramente grupos organizados y que se reúnen todos los viernes, si esto no es una cosa que ocurra de sorpresa. Sabemos que va a ocurrir el viernes".

"Cómo no va a haber capacidad del Estado de Chile a través de tecnología, de órdenes de investigar, de identificar a estos grupos, de poder detenerlos oportunamente y prevenir sobre todo ataques como el que vimos el día viernes en Lastarria", planteó.

Por otro lado, afirmó que "la gente confunde dos cosas que son muy distintas. Una es la empatía que uno puede tener con el dolor de personas que han sido víctimas de situaciones atroces, como Fabiola Campillai, que por supuesto merece la solidaridad y justicia por parte de Chile por el crimen del cual fue víctima y que significó la pérdida de su visión, pero de ahí a justificar lo que ella hace, dice o llama, no hay ninguna coherencia".

Gobernación no dirige a las policías

"Quiero explicarle a la ciudadanía, que una de las anomalías del cargo que yo ejerzo hoy, es que no tenemos dirección sobre las policías. Me pongo al servicio de, pero no puedo mandar. En consecuencia, hay una responsabilidad del ministerio del Interior y del delegado", aclaró.

Sobre la situación que afectó a comerciantes del Barrio Lastarria, Orrego dijo que "junto con lamentarlo y condenarlo, hay que hacer un llamado a no darle solamente apoyo económico, sino que hay que tener una estrategia distinta para proteger este tipo de sectores".

"Nosotros como Gobernación Regional, que somos una autoridad nueva, no tenemos la tuición de las policías, eso quedó en manos del delegado presidencial", recalcó.

Indultos

En cuanto a la solicitud de indulto a los llamados presos de la revuelta, la autoridad manifestó que "yo he viso a muchas personas hablando del tema de las prisiones preventivas y yo creo que ese es un tema perfectamente discutible dentro del ámbito del derecho, pero de ahí a normalizar o a minimizar hechos de violencia grave me parece que hay un gran trecho y yo espero que las distintas voces políticas vayan sacando la voz para decir que esto ya no tiene espacio en nuestra convivencia, ni aquí ni en La Araucanía ni en ningún lado, ni la agresión física ni la verbal".

