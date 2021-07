Iván Moreira se opone a cuarto retiro aunque apoya extraer el 100% de los fondos de pensiones

¿Qué pasó?

El senador de la UDI, Iván Moreira, explicó en Meganoticias Alerta el por qué está en contra de un cuarto retiro de los fondos de pensiones, pero apoya la idea de extraer la totalidad del dinero de las AFP.

A su juicio, "no es que yo esté en contra del cuarto retiro, lo que pasa es que yo tengo otra mirada. Con respecto al cuarto retiro, me parece que es adelantarse a una serie de situaciones, porque al Gobierno le hicimos ver la necesidad, los senadores de la UDI y de Renovación (Nacional), de que prolongue el IFE, que hoy día están recibiendo casi 15 millones de chilenos, hasta el mes de diciembre o el mes de noviembre".

El legislador remarcó que "si hay un cuarto retiro, yo aseguro que, por razones electorales, va a haber un quinto retiro para noviembre, va a haber un sexto retiro para la segunda vuelta, entonces, en ese caso, volvemos a estar entre la espada y la pared".

"No queda otra"

Moreira enfatizó que "cuando tenemos el temor de que la izquierda quiere repartir lo que no es de ellos, a través de la nacionalización de los fondos de pensiones, eliminando las AFP, en ese escenario creo que no queda otra que el 100%, pero eso va a tener consecuencias gravísimas".

El parlamentario gremialista resaltó que "la izquierda no quiere el 100%, quiere el cuarto retiro, porque quiere plata para poder repartir y poder manejar".

"Nosotros no queremos que esa plata la maneje el futuro Gobierno de izquierda, nosotros no queremos que esa plata se la roben a la gente, esa es la única razón por la cual yo estoy a favor del 100%, porque o si no la van a nacionalizar", concluyó.

Jorge Durán: Proyectos de retiro son por "un miedo latente"

En tanto, en el mismo espacio, el diputado de RN, Jorge Durán planteó que "yo soy autor del proyecto del cuarto retiro y del 100% de los retiros de ahorro previsional. Estos proyectos son totalmente distintos y apuntan a temáticas muy diferentes. El retiro del 100% va en el caso de algunos candidatos presidenciales que quieren nacionalizar y otros expropiar".

El parlamentario afirmó que "todavía en el Senado hay tres proyectos de nacionalización de la senadora Yasna Provoste, entonces, ese es un miedo latente, un peligro que sienten muchas personas que tienen el fruto de toda su vida, de todo su trabajo y no quieren que esos recursos se los quiten, se los expropien".

"El tema del cuarto retiro apunta a ver qué es lo que va a pasar este último trimestre del año. El Gobierno está llegando con mucha ayuda, eso se reconoce y se agradece, pero la cobertura del IFE está proyectada hasta mediados de septiembre, entonces en ese contexto nosotros ingresamos ese proyecto", apuntó.

