Gabriel Boric en Meganoticias: Apuntó que agresión sufrida en la cárcel se basa en una "mentira"

El candidato presidencial del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, reprochó la agresión que sufrió este viernes al visitar la cárcel Santiago 1 y calificó como una "mentira" que haya respaldado leyes que criminalizan la protesta social, tal como lo acusaron en su ingreso y salida del penal.

En conversación con Meganoticias Alerta, el aspirante a La Moneda enfatizó que "desgraciadamente se ha instalado una mentira durante mucho tiempo: que yo o el Frente Amplio somos responsables de la prisión política en Chile. Eso es absolutamente falso, y quienes siguen replicando esa mentira (como Daniel Jadue o parte de la "Lista del Pueblo") nos están exponiendo a agresiones como la que vimos ayer".

"No puedo entender y no voy a permitir que se siga la mentira de que nosotros aprobamos leyes que restringen o reprimen la protesta social, eso no es así, basta de esa mentira", remarcó el actual diputado por la Región de Magallanes.

Boric apuntó que "nosotros jamás en el Frente Amplio hemos participado en reprimir la protesta social como algunos han dicho de manera muy impune. Es una mentira que se ha dicho mucho".

"Se está desligando la responsabilidad del Estado"

El parlamentario resaltó que "nosotros no somos responsables de aquello, se está desligando la responsabilidad del Estado de Chile, que ha utilizado la Ley de Seguridad Interior de Estado, prisiones preventivas extendidas y se nos está achacando a nosotros con riesgo a la integridad, incluso, entonces para mí esta cuestión se acabó".

Sobre su visita al penal Santiago 1, el exdirigente estudiantil explicó a Rodrigo Sepúlveda que "ayer fuimos en coordinación con una familia de un preso de la revuelta a visitarlo, un preso que había tenido un intento de suicidio y que estaba muy mal y fuimos con la familia a visitarlo... Y lo hicimos sin prensa".

