Melero y solicitud de extensión del IFE: "No somos un saco de plata que no se gasta"

Este miércoles el ministro del Trabajo, Patricio Melero, se refirió a una posible extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal hasta diciembre, recalcando que esto dependerá de cómo evolucione la pandemia.

Al respecto, el secretario de Estado señaló en Mega Plus Alerta que “la extensión del IFE o no, tiene que ver con el comportamiento de la pandemia. El IFE surgió como una forma de ayuda a las familias producto de las caídas de los ingresos o porque perdieron el empleo, y debe ir evolucionando en su expresión en la medida que la pandemia aumente o disminuya”.

"El Gobierno no va a dejar sola ni desamparadas a las familias chilenas que estén atravesando por dificultades, pero tenemos que aprovechar la disminución de la pandemia para ir volviendo paulatinamente al trabajo. No hay mejor subsidio, no hay mejor bono que tener un empleo permanente, con contrato, ojalá bien remunerado y con las leyes sociales que eso implica", destacó.

En esa línea, dijo que "el IFE ha significado una ayuda muy importante a muchas personas y cuando se señala que es insuficiente, yo le pregunto a quienes dicen aquello ¿qué es lo suficiente?, porque al final de cuenta, los países tenemos restricciones, no somos un saco de plata que no se gasta en el tiempo, hay limitaciones presupuestarias".

Cuarto retiro de fondos previsionales

Con respecto a la posibilidad de un nuevo retiro de la AFP, Melero manifestó: "Yo creo que en muchos hay una voluntad real de ayudar y proteger a las familias que lo han pasado mal. Lo que yo pido es que aquellos parlamentarios pongan sobre la mesa y valoren el tremendo esfuerzo económico que ha hecho el país en ayuda de las familias chilenas".

Sobre los dichos de Sebastián Sichel

Durante la mañana de este miércoles el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, rechazó la posibilidad de un cuarto retiro de fondos previsionales y envió una advertencia a los parlamentarios del oficialismo que aprueben el proyecto: "Voy a estar mirando quiénes apoyan o no apoyan esto para después, cuando pidan apoyo de vuelta en las campañas".

En ese sentido, Melero dijo que "llega un punto en que yo valoro mucho a los líderes políticos que le hablan con sinceridad al pueblo de Chile. Hoy no cuesta nada ser popular, otorgando soluciones a los problemas sociales con la plata de los propios chilenos. Porque cuando se autoriza un nuevo giro de la AFP no está metiendo la mano al bolsillo del Estado, la está metiendo en el bolsillo del actual o futuro jubilado".

"Lo que tenemos que hacer es que la solidaridad y la ayuda a nuestros compatriotas tiene que salir del bolsillo del Estado y no del bolsillo del actual o futuro jubilado", planteó.

Además, aclaró que "la mantención o no del Ingreso Familiar de Emergencia en su versión actual, no puede ser la contraparte para evitar un cuarto giro de la AFP, esto debe evaluarse en su mérito. Si hay una situación social compleja, si el desempleo no disminuye, si la pandemia crece en vez de disminuir, que no quepa duda que el Gobierno del Presidente Piñera va a ir en auxilio y en ayuda de los chilenos con los recursos que el Estado tiene".

Ver cobertura completa