Rodrigo Sepúlveda y malas prácticas en política: "¿Dónde queda el respeto hacia el ciudadano?"

¿Qué pasó?

El conductor de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, se refirió este sábado a las malas prácticas en la política, a propósito de que la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante cinco años por "notable abandono de deberes", y recientemente se le extendiera una querella por pagos irregulares.

"Esto es lo que a mí me carga de la política", comenzó señalando el periodista. "Uno cree en la política, uno se la juega por alguien, va y vota por alguien. Nosotros elegimos, ya sea alcalde, diputado, senador o presidente y uno confía. Detrás de un voto hay credibilidad", sostuvo.

"Yo pongo mi credibilidad en un voto para que esa persona actúe por mí. ¿Y al final cómo terminamos? Con un déficit de $17.500.000. ¿Cómo es posible?", comentó Sepúlveda.

"¿Dónde queda el respeto al ciudadano?"

Rodrigo Sepúlveda expresó que "uno debiera entrar en la política con una actitud solidaria. Yo entro a la política, porque a mí me interesa que mis ciudadanos estén en buenas condiciones".

"Yo no debiera entrar para apernarme, para quedarme y para ganar lucas. Eso a mí no me gusta", añadió.

En esa línea, sostuvo que le molesta que en la política se "termine hablando de déficit económico, siendo que lo único que tendría que hacer uno es terminar aplaudiendo a una persona, porque hizo bien su pega, porque por eso voté por ella".

"¿Dónde queda el respeto hacia el ciudadano? Aquellas personas que se meten un peso en el bolsillo, tienen que salir de su cargo", sentenció el periodista.

Situación que enfrenta Virginia Reginato

En conversación con Meganoticias Alerta, la exconcelaja de Viña del Mar, Marcela Varas, y el diputado (RN) Andrés Celis, se refirieron a la actual situación que enfrenta la exalcaldesa Virginia Reginato.

Varas señaló que "cuando uno habla de números, los números son fríos. Pero uno tiene que entender que detrás hay personas, que han pagado el déficit que mantuvo esta administración. Vecinos que vieron mermada su calidad de vida".

"Viña del Mar es reconocido como uno de los municipios más ricos del país. ¿Y por qué se produce esto? Porque tiene ingresos extras que otros municipios no tienen, como el casino y el festival", añadió.

En ese sentido, sostuvo que "Viña debiera haberse convertido en una ciudad pujante, pero se convirtió en una ciudad que vivió de glorias pasadas, de lo maravillosa que había sido".

En tanto, el diputado (RN) Andrés Celis calificó como "esperable" lo que le sucedió a Reginato.

"No es fácil ni grato fiscalizar, porque detrás de la exalcaldesa hay una familia que está sufriendo", comentó.

Sin embargo, manifestó que cuando fue concejal de la comuna "la pasé muy mal, porque a mí me tocó proponer una auditoría externa en dos oportunidades, y fue rechazado, porque se nos decía que estaba todo bien. Que lo que yo hacía era un ataque".

