Pyme demandada por McDonald's: dueño reconoce que gracias a ello "hubo un aumento en las ventas"

Ha pasado poco más de un mes desde que Felipe Vargas diera a conocer la demanda que decidió concretar McDonald's contra su propio emprendimiento de comida vegana.

La particular situación se generó luego que la franquicia le reclamara que el nombre de su Pyme, Vegan Meat, "se podría confundir" con los productos que ellos venden en diversas partes del mundo, pues usaron el registro 'Vegan Meat I'm loving them', mientras que la cadena internacional usa la marca 'McDonald's I'm loving it'

Actualmente, el joven emprendedor entregó a Meganoticias los últimos antecedentes sobre el proceso judicial, que mantiene en incertidumbre el futuro de su marca.

La demanda de McDonald's

Felipe comenta que tras llevarse a cabo la acción legal, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) solicitó formalmente la preparación de una contestación por parte de Vegan Meat, para dar su argumentación sobre el nombre de su marca.

El joven indica que esta semana se está trabajando en la elaboración de dicha respuesta, la cual sería enviada la próxima semana a la entidad.

"Ahora solo queda que la directora de INAPI tome conocimiento de la contestación que nosotros realicemos y ella determine al final si voy o no a poder registrar la marca, si le da la razón a mi Pyme o a McDonald’s", señala.

En paralelo, y en lo que respecta al proceso judicial, el emprendedor indica: "Me sentí amenazado. Antes de que ellos formalmente se opusieran, mandaron un correo a mi empresa indicando que yo tenía cinco días hábiles para desistir voluntariamente del registro de marca en INAPI y o si no me iba a atener a las consecuencias legales que eso implicaba".

Pese a esto, Felipe revela que "en ningún momento he sentido miedo de que mi empresa fuera a desaparecer. Lo más grave sería que tuviera que hacerle una modificación a mi marca, pero no implica que ellos me quiten del mercado".

Pero eso no es todo, ya que en el hipotético caso de que el joven perdiera la demanda, afirma que "apelaría, por un tema de convicción. Estamos dispuestos a apelar si es que perdemos la demanda".

"Para ellos (McDonald's) fue una súper mala estrategia haberse permitido ingresar esta oposición. Nosotros no usamos la 'M' de McDonald’s ni su tipografía. No tenemos nada que nos asemeje, simplemente un alcance de palabras, y es una palabra genérica. Fue una muy mala estrategia, comunicacionalmente hablando", recalca.

Asimismo, aclara que "no tengo nada que decirle ni pedirle a McDonald's y en el caso de que ganemos quedaría claro el mensaje principal, que ninguna empresa, del tamaño que sea, está por encima de una Pyme. Con eso, el mensaje es súper claro. Nosotros queremos trabajar tranquilos y hacer las cosas bien".

"Hubo un aumento en las ventas"

En relación con el negocio, y luego de la cobertura que tuvo el caso, Felipe dice que "hubo un aumento en las ventas, algo que quizás era natural".

"Nos dimos a conocer y eso es súper positivo por el objetivo que tenemos como empresa, que es concientizar a la gente a cambiar su hábito de alimentación", expresa.

Sin embargo, sostiene que su familia se vio, en parte, afectada: "Al principio ellos se asustaron pero yo siempre he tratado de verme tranquilo para mi familia y el entorno".

"Ellos al verme tranquilo se sienten más tranquilos. Creo saber bien los pasos que estoy tomando y las cosas que estoy haciendo, y han dado buen resultado", cuenta.

En esta línea, Felipe agrega que "siempre va a haber un grado de nerviosismo, porque detrás de cada Pyme no hay solamente la familia propia, sino también colaboradores y sus familias, y dependen del negocio. Lo principal es mantener la calma y demostrar seguridad para que todo ande bien".

