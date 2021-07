Conductor volcó, se bajó del auto y abandonó el lugar caminando: Bomberos solo halló al copiloto

¿Qué pasó?

En la madrugada de este miércoles, ocurrió un particular choque en la comuna de Santiago: un conductor chocó contra una pasarela peatonal, volcó, se bajó y se fue caminando del lugar.

Personal de Bomberos, Samu y Carabineros estuvieron trabajando en este accidente que tuvo lugar en la comuna de Santiago. Un auto marca Daewoo resultó destruido luego de un violento choque, específicamente en avenida Brasil con Presidente Balmaceda.

Según consignó LUN, a consecuencia del choque el conductor botó un poste, volcó, quedando heridos el conductor y el copiloto.

El conductor huyó caminando

Fue un llamado de la Seguridad Municipal que alertó sobre este choque. Gracias a cámaras de seguridad del sector, dieron cuenta que el auto viajaba de poniente a oriente a exceso de velocidad.

Pese al estado crítico en que quedó el auto, aquello no fue impedimento para que el conductor huyera caminando del vehículo. El copiloto no corrió con la misma suerte y fue llevado a la ex Posta Central.

La capitana Andrea Viveros de la 3 Comisaría de Santiago, explicó que la fuga se dio ya que "no contaban con la documentación correspondiente para circular".

Posteriormente, el conductor fue ubicado y detenido. Ambos ocupantes fueron atendidos por sus lesiones.