Falta de stock de vacunas en la RM: Revisa por comuna en qué lugares no estarán vacunando

¿Qué pasó?

Diversas municipalidades pertenecientes a la Región Metropolitana avisaron de falta de stock de la vacuna Pfizer. Por lo tanto, no vacunarán este jueves 22 de julio contra el coronavirus.

No obstante, hay comunas que no atenderán por completo, mientras que otras solo ciertos puntos de vacunación, los que no podrán cumplir el calendario debido a la falta de stock a nivel nacional de esta vacuna.

Asimismo, la primera y segunda dosis de Sinovac y AstraZeneca sí estarán disponibles para la inoculación de la población.

¿Qué informó el Minsal?

Debido a la situación que señalaron municipalidades de la Región Metropolitana, el Ministerio de Salud emitió un comunicado reafirmando su compromiso en la "continuidad de proceso de inmunización".

"En las últimas semanas el número de vacunas Pfizer-BioNtech arribadas a Chile es menor que remesas anteriores, debido al stock limitado de producción de vacunas a nivel mundial", indicaron.

Asimismo, el llamado del ministerio es que las personas respeten las fechas de vacunación que se les elabora y concurran en las fechas establecidas.

¿Cuáles son los vacunatorios que no estarán disponibles?

Cabe destacar que las municipalidades reiteraron el compromiso de estar informando a su debido tiempo si es que reponen los stock de vacunas para que la población pueda cumplir con sus calendarios de inoculación.

En la comuna de Las Condes, el vacunatorio Juan Pablo II no abrirá debido a falta de vacunas, según informaron en sus redes sociales.

En Maipú, avisaron que no habrá disponibilidad de vacuna Pfizer y que los CESFAM no vacunarán este jueves 22 de julio.

En cambio, sí estará disponible la segunda dosis de Sinovac y primera y segunda dosis de AstraZeneca en el Polideportivo Martín Vargas Fuentes y Pista de Patinaje Los Toros.

Vitacura contará solo con segunda dosis de Sinovac y se restará de la vacunación de Pfizer ante la falta de stock.

En Santiago, abrirá el Centro del Adulto Mayor (CAM) de 16:00 y a 19:00 horas. Debido a la falta de stock, el punto de vacunación en el Parque O'Higgins estará cerrado. El gimnasio José Manuel López solo tendrá segundas dosis.

En la municipalidad de La Reina, todos los puntos de inoculación estarán cerrados este jueves.

En Quilicura por "desabastecimiento nacional" no abrirán los puntos de vacunación dispuestos en la comuna.

En Renca no habrá disponibilidad de la primera ni segunda dosis de Pfizer para este jueves 22.

Lo Barnechea informó que solo estarán vacunando con segunda dosis Sinovac y segunda dosis AstraZeneca a mayores de 45 años, según corresponda.

En la misma línea, no cuentan con vacunas pfizer en ninguno de sus puntos de inoculación.

Desde Providencia "lamentaron la situación" y señalaron que todso los puntos de inoculación permanecerán cerrados debido a la falta de stock.

Macul solo dispondrá de segundas dosis de vacuna Sinovac.

En Ñuñoa cuentan con menos de 300 dosis de vacunas, por lo que sus centros cerrarán más temprano de lo habitual. El viernes 23 se retomará el proceso.

En los centros vacunatorios del CESFAM ubicados en la comuna de Ñuñoa, no contarán con vacunas disponibles.

En La Florida, el centro de vacunación Colegio Tecno Sur no funcionará como punto de vacunación a partir de este 22 de julio. En el CECOSF solo habrán segundas dosis Sinovac.

En La Cisterna se suspenderá el proceso de vacunación. Solo habrá segunda dosis de la vacuna Sinovac en el gimnasio Manuel Rodríguez y Casa del Adulto Mayor desde las 9:30 a las 17:00 horas. En esta última, habrá disponibilidad de segunda dosis de AstraZeneca.

En Lo Espejo tampoco hay stock de Pfizer, por lo que informarán oportunamente su reposición.

En la comuna de Pedro Aguirre Cerda no cuenta con stock de Pfizer, por lo que no se suministrará dicha vacuna en el Gimnasio Villa Sur.

"Sí estarán garantizadas para inocular a nuestros vecinos las vacunas Sinovac y AstraZeneca", declararon.

En San Miguel no habrá stock de vacunas Pfizer, ni tampoco segunda dosis de la misma. Solo estará disponibles segunda dosis de Sinovac.

En Cerrillos y Estación Central, todos los puntos de vacunación tendrán disponibles solo segundas dosis de Sinovac y AstraZeneca. Para el viernes se retomará la atención normal.

Pudahuel también se encuentra sin stock de Pfizer. Los puntos de vacunación gimnasio Estadio Modelo, Centro Cultural Estrella Sur y Oficina Municipal de Información Rural solo contarán con la vacuna Sinovac y AstraZeneca.