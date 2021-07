Buscan a niña de 15 años desparecida en San Carlos: familia sospecha de un hombre de 30 años

¿Qué pasó?

Una familia de San Carlos, Región de Ñuble, denunció la desaparición de su hija de 15 años ocurrida el pasado sábado cerca de las 19:00 horas. La familia sospecha de un hombre de 30 años que supuestamente mantendría una relación con la menor.

Según explicó Margarita Torres, madre de la niña llamada María José Villa Torres, la menor habría ido a comprar a un negocio cercano a su domicilio en el sector del "Cruce Los Galpones" cuando se le perdió el rastro. "Los vecinos la vieron pasar, pero no se fijaron con qué ropa andaba", señaló Margarita en el matinal de CHV.

La madre también informó que María José o "Coté" padece una discapacidad mental, por la cual debe seguir un tratamiento. "Su mente es de 8 años. Ella es menor de mente", explicó Torres.

Principal sospechoso y audio clave

Actualmente la familia sospecha que la desaparición de la menor está relacionada con un hombre de 30 años con el que supuestamente mantendría una relación con la autorización de su padre.

"El papá de María José le dio 'autorización' para que pololeara con él... Es lo más raro que el papá la haya autorizado. Yo ya lo había hablado con él, que por qué no lo demandaba para que dejara tranquila a la Coté. Las hostigaba por WhatsApp. Yo la veía afligida", dijo la mujer que actualmente pelea la custodia de la menor con su exesposo, Patricio Villa.

El "principal sospechoso" según la madre es un hombre del sector, pero que trabaja en Santiago.

Luego de conocerse la desaparición de María José, el hombre se comunicó con el padre de la niña ayer lunes a través de un audio de WhatsApp.

En el registro el hombre dijo que habló con la menor el día sábado y que esta le indicó que estaba acostada. Tras enterarse de la desaparición, el hombre señaló que se comunicó con la joven en la mañana del domingo.

"Me dijo que se había ido de la casa, pero se desconectó y apagó el teléfono... Tú sabí que la Cote se va de la casa y vuelve", dijo el hombre.

Este además acusa que la niña al parecer estaría molesta con su padre porque ese día habría estado "tomando" en su casa. "Dijo que estaban tomando en tu casa y que estaba chata, que estaba aburrida. Debe estar enojada contigo", le dijo al padre de María José.

"No me echen la culpa a mí... yo no tengo nada que ver Pato", sostuvo el hombre.