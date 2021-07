Convención Constitucional: Comisiones de Ética y de Presupuesto eligen a sus coordinadores

Tres comisiones de la Convención Constitucional comenzaron a trabajar este lunes y dos de ellas escogieron a sus respectivos coordinadores.

Se trata de las comisiones de Ética; Presupuesto y Administración; y la de Reglamento. En esta última se reanudará el debate este martes a las 16:00 horas tras su suspensión.

Acerca de este tema se refirió la constituyente Marcela Cubillos (Vamos por Chile) y Bárbara Sepúlveda (Apruebo Dignidad).

Cubillos señaló que "teníamos la primera sesión de la Comisión de Reglamento y se tuvo que suspender porque las normas que se aprobaron hablaban de 31 integrantes, por lo tanto queda abierta la convocatoria para que se sume un número 31".

En este sentido, indicó que la reunión "se reanuda mañana, para que podamos elegir a los dos coordinadores que van a dirigir el trabajo".

Sepúlveda, en tanto, manifestó que "se suspendió la sesión hasta mañana porque se va a hacer un nuevo llamado para que algún otro u otra constituyente pueda incorporarse a esta comisión".

"Cuando se propuso la norma de la paridad, se estableció que a lo menos tenía que existir una mujer dentro de la coordinación de la comisión. Al menos una mujer significa que puede existir dos mujeres coordinando la comisión", añadió.

En cuanto a la Comisión de Ética, los coordinadores elegidos fueron María Elisa Quinteros y Marcos Barraza.

En paralelo, en la Comisión de Presupuesto y Administración se escogió como coordinadores a Gloria Alvarado y César Valenzuela.

🔴 AHORA Comisiones eligen coordinadores. C. de Ética elige a los convencionales Ma. Elisa Quinteros y Marcos Barraza y C. de Presupuestos y Administración Interior a Gloria Alvarado y César Valenzuela. C. de Reglamento reanudará el debate este martes 20 de julio a las 16 horas.