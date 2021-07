Desde la DC urgen definición de Provoste: "Tiene que de una vez por todas decir si es candidata"

¿Qué pasó?

Los resultados registrados este domingo en las elecciones primarias presidenciales encendieron aún más el ambiente en el pacto Unidad Constituyente, principalmente en la DC, desde donde presionan para que se defina la que sería su mejor carta: la senadora Yasna Provoste.

Así lo hicieron ver durante este lunes dos figuras del mentado partido: su extimonel Fuad Chahín y la excandidata presidencial de la colectividad Carolina Goic.

¿Qué dijo Goic?

Para la senadora, la candidatura de Unidad Constituyente -conformada por el PPD, PR, PS, DC, PRO y Ciudadanos- "tiene que ser definida y proclamada lo antes posible".

En esta línea, Goic agregó que "no hay duda que la mejor carta que tiene la Democracia Cristiana es hoy día la presidenta del Senado, Yasna Provoste, y creo que lo que tenemos que hacer para recuperar tiempo perdido es hacer la proclamación lo antes posible".

En cuanto a la forma que se debe emplear para definir la candidatura del bloque, considerando las aspiraciones de Carlos Maldonado (PR) y Paula Narváez (PS), la legisladora señaló que debe ser "un mecanismo lo más amplio y participativo, pero que ojalá genere acuerdo y unidad en Unidad Constituyente".

En relación con los resultados de este domingo, la senadora manifestó "lo que ha dicho ayer la ciudadanía es que quiere renovación, que quiere procesos abiertos y son figuras mucho más dialogantes en general las que han sido valoradas. Esos son temas que tiene que leer la política".

¿Qué dijo Chahín?

El expresidente falangista y hoy constituyente Fuad Chahín, por su parte, fue enfático en señalar que se debe definir una candidatura en común dentro de esta semana.

"Creo que el que Unidad Constituyente no tuviese elecciones primarias generó un vacío en el centro que le permitió a Boric crecer hacia la centroizquierda y también a Sichel poder ganarle a Joaquín Lavín, y hoy lo que ha ocurrido es que estamos cosechando el error de no haber ido a primarias legales, y ese error nos puede costar caro y no hay más tiempo que perder", sostuvo.

Tras esto, añadió que "creo que la única opción que hoy día le queda a Unidad Constituyente para poder ser protagonista de la elección de noviembre, es que esta semana se proclame a Yasna Provoste como candidata de Unidad Constituyente y una lista única parlamentaria, de lo contrario va a ser demasiado tarde".

Llama a lograr acuerdo

En relación a cómo definir la candidatura, Chahín rechazó de plano la posibilidad de realizar primarias, llamando a lograr un acuerdo.

"Creo que estamos perdiendo tiempo valioso, tenemos que proclamar rápidamente a quien hoy día claramente es la candidata que aparece mejor posicionada, que es Yasna Provoste. No podemos seguir especulando, la gente quiere certezas. Tiene que de una vez por todas, decir si es candidata o no, el partido proclamarla y ojalá que esté todo Unidad Constituyente detrás", señaló el extimonel de la colectividad.

Paula Narváez

Por su parte, la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez, también puso el foco en el sentido de urgencia que tiene el definir una candidatura única de Unidad Constituyente. Además, en varias oportunidades ha instado a Provoste a definir si competirá o no. Narváez, eso sí, acentúa el que no se defina la candidatura a través de acuerdos.

“Reiteramos la necesidad de que a través de un mecanismo democrático, podamos definir una candidatura única de, justamente, la Unidad Constituyente y el progresismo, para poder estar en la primera vuelta de noviembre en la elección presidencial", manifestó.

En esta línea, señaló que "no hay espacio para otra cosa, no existe la posibilidad de hacer la definición de una manera distinta a un proceso democrático, que legitime esta decisión. El tiempo se acabó, no hay más tiempo para estas definiciones y temo que de no tomarlas, el proceso sea irreversible".

