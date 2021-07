Jiles felicita "de corazón" a Boric y descarta ser candidata presidencial

Este lunes, la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles se refirió a los resultados de las elecciones primarias presidenciales de este domingo, felicitando particularmente al vencedor del pacto Apruebo Dignidad, el diputado Gabriel Boric.

Las palabras de Jiles tienen especial importancia dado que había sido una de las detractoras y escépticas de la campaña del diputado magallánico, señalando hace semanas: "Enfrenten que no lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere, los nietitos los detestan, váyanse para la casa".

¿Qué dijo Jiles?

"Felicito muy sinceramente y desde el fondo del corazón al compañero Gabriel Boric" comenzó señalando la parlamentaria del PH.

En esta línea, destacó que su par del FA "obtuvo un triunfo contundente, muy importante y que logró convocar a una cantidad de gente muy significativa. Creo que lo más relevante de lo que pasó ayer es el grado de participación ciudadana".

Tras esto, la legisladora destacó el sentido de unidad transmitido por Boric, manifestando que “es muy importante, y creo que ha sido muy bien leído por la ciudadanía, la intención que él manifiesta de generar, de subirse al árbol de la unidad más amplia de la oposición, incluyendo a independientes y a quienes no estuvieron en esta primaria”.

Consultada por su polémica frase respecto a su candidatura, la que, según interpretaciones desató un aumento en las firmas obtenidas por Boric, Jiles señaló que "creo haber aportado al proceso de recolección de firmas, y me alegro mucho que haya sido así".

Aspiraciones presidenciales

De paso, la diputada Jiles se refirió a su supuesto interés en una candidatura presidencial, tomando en cuenta su aparición en las encuestas de opinión, donde aún aparece como opción.

“Nunca ha sido lo presidencial algo que me atraiga, ni que me parezca interesante. Yo nunca acepté una propuesta que hizo mi partido hace más de un año, en el sentido de que yo fuera su candidata y no lo voy a hacer. No me interesa ese desarrollo político y me parece que hay otras personas que pueden hacer eso mucho mejor”, sostuvo.

Pese a esto, la diputada señaló que continuará su carrera política en el Congreso, aunque aún no define si postulará al Senado o si seguiría como diputada. “Espero, si la gente así lo quiere, seguir siendo parlamentaria en el próximo período”, expresó.

Sebastián Sichel: "Invento de Piñera y Larroulet"

En paralelo, Jiles también se refirió a la figura de Sebastián Sichel, el candidato independiente que se impuso en las primarias de Chile Vamos.

"Yo creo que es importante decir que Sebastián Sichel es el candidato de Piñera, es un candidato que tardíamente, muy recientemente, inventó Piñera y Larroulet desde las oficinas de La Moneda. Hoy día, con su triunfo, logra instalar la posibilidad de la continuidad de Piñera", señaló.

"Si es que la oposición no se une, sin vetos ni exclusiones, yo creo que subsiste ese peligro y es una de las cosas que tenemos que entender de ayer", concluyó.

