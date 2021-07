Madre de Boric y su victoria: "No me sorprende que haya ganado, conozco su estrella de misión"

Este lunes, María Soledad Font, la madre de Gabriel Boric, conversó con Mucho Gusto respecto a la contundente victoria obtenida por el candidato del Frente Amplio este domingo en las elecciones primarias presidenciales.

"Sé que está muy contento. Estoy tranquila", comenzó señalando la mujer al ser consultada por el 60% de los votos de la lista Apruebo Dignidad, imponiéndose ante un duro rival como era el abanderado del PC, Daniel Jadue.

¿Qué dijo la madre de Boric?

"No me sorprende que haya ganado. Esto es un camino que sigue, soy una simple espectadora de lo que está pasando y lo que va a venir", señaló Font.

Tras esto, agregó que "yo partía de la base de que iba a ganar, porque lo conozco y porque conozco su estrella de misión".

"Creo que su diálogo es consecuente, es certero y lo que viene es bien difícil, un Chile golpeado, que ha despertado, entonces va a ser una conducción muy compleja para el Presidente que viene", sostuvo.

"Está escrito lo que va a pasar"

En paralelo, la mamá del abanderado frenteamplista declinó en aventurarse sobre una victoria de su hijo en noviembre o, en una eventual segunda vuelta en diciembre.

"No me proyecto ni hago suposiciones (...) Lo único que te digo es que ya está escrito lo que va a pasar, y la certeza también que tengo es que va a pasar lo mejor para él. Así que si lo mejor para él va a ser salir, será y si no, esperar que sea la primera de varias, también va a ser lo mejor", sostuvo.

María Soledad Font se refirió, además, a los momentos difíciles que ha pasado Boric en política, como las funas recibidas por haber firmado el acuerdo del 15 de noviembre.

"Todos los sinsabores que ha vivido en el transcurso del tiempo lo han golpeado dentro de su ingenuidad y su buena fe. Ahora, él eligió el camino este. Yo no le hablo mucho de política cuando estamos juntos", señaló.

¿Quién es Gabriel Boric?

Ante la pregunta de quién es su hijo, Font respondió: "Gabriel Boric de 35 años, es un hombre con la suerte de haberse criado en una provincia, de haber compartido en un colegio ciertamente más exclusivo, pero con vínculos de jugar a la pelota con diferentes niños, de ir a las colonias de verano que hacía el obispado, donde iban normalmente niños de escasos recursos, pero yo encontraba tan entretenido los juegos que hacían que lo mandaba".

"Haberse criado con su familia cercana y su inquietud de pensar en el otro despierta justamente en la vida estudiantil. Y de ahí a Santiago es parte de la línea a seguir no más", agregó.

En esta línea, sostuvo que "estoy orgullosa del hombre que es. Un hombre consecuente, honesto, compasivo, la compasión es un don. Tiene muchos talentos y yo creo que así como también tiene partes débiles y que las está manejando con responsabilidad, ha sido un afortunado con los talentos que posee".

¿Cuál es la misión de Boric?

Respecto a cuál es la misión de su hijo, Font señaló que esta "es justamente estar en política, es ser la voz de los que no tienen voz, escuchar y tener la sensibilidad de poder percatarse de las necesidades y de las injusticias que hasta el día de hoy pueden tener tantas familias".

"Cuando lo escucho luchar por el agua, por el derecho a vivienda, hay tantas realidades que desconocemos. Es importante visualizarlas", concluyó.

