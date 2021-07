Sichel tras votar en las Primarias: "Esta elección se va a definir entre Joaquín Lavín y yo"

Hasta el colegio Compañía de María de Apoquindo llegó a votar en las Primarias Presidenciales 2021, Sebastián Sichel, candidato por la lista de Chile Vamos.

Tras emitir su sufragio, el exministro de Desarrollo Social hizo un llamado a la ciudadanía para que vayan a votar.

"Que vote la mayor cantidad de gente posible. Sean ustedes quienes deciden quienes van a ser los candidatos de las coaliciones, que la democracia triunfe, que sean muchos los independientes que vengan a votar. La democracia es para todos, la ganamos, nos costó y ojalá hoy nos manifestemos votando en esta elección", sostuvo.

Además, dijo que "yo soy un enamorado de la vida en general, pero no se me va en ganar o perder una elección presidencial. Tengo una familia preciosa, estoy feliz de mi propia vida, estoy tratando de ayudar a Chile desde este lugar en que la vida me puso, así que si gano bienvenido. Ojalá ganemos, es parte de los datos, pero si no, voy a seguir ayudando donde se pueda".

"Cuando partimos nos decían ‘no, un independiente no tiene estructura de partido’, después que tenemos poca gente, y hoy todos los datos indican que podemos ganar, pero ojalá de la forma que yo me imagino la política del futuro: transversalmente, sin polarización, con la mayoría de cantidad de gente y de todas las edades", recordó.

"Esta elección se va a definir entre Joaquín Lavín y yo"

Sobre cómo llevaría a cabo su gobierno, expresó que sería con "menos corbata y más bototos. Estoy convencido de que la política requiere volver a la calle, yo quiero construir un gobierno diverso, en que haya gente que nació en Chépica y que sea ministro y gente que haya estudiado en Puerto Montt y sea ministro, que haya distintas historias de vida para que entendamos el país que gobernamos".

"Es obvio que si yo estoy en esta primaria es para mostrar un proyecto distinto de país de la extrema izquierda en Chile o de los que creen en la ruptura. Yo creo en los cambios y reformas, pero desde la humildad de quien sabe que cuando uno es político son los chilenos los que deciden quién gobierna", planteó.

Finalmente, dijo que "partimos de la nada y evidentemente esta elección se va a definir entre Joaquín Lavín y yo".

¿Dónde seguir los resultados?

Las mesas de sufragios se cerrarán a las 18:00 horas de este domingo 18 de julio, y los resultados oficiales podrás seguirlos minuto a minuto en nuestro especial ingresando a este link https://bit.ly/3ecybBF

