Detención de constituyentes mantiene suspendida la sesión en la Convención Constitucional

¿Qué pasó?

La sesión de este jueves de la Convención Constituyente alargó su suspensión en una hora y media, luego de que dos constituyentes fueran detenidos por Carabineros en las cercanías de la Plaza de Armas, en el marco de una manifestación de familiares de presos del estallido social.

Así lo comunicó el secretario provisional de la instancia, John Smok, quien informó a los constituyentes que la reanudación de la sesión no sería a las 15:00 horas como estaba programado, sino que a las 16:30.

Respecto a los motivos, Smok señaló que "la Mesa se encuentra atendiendo la situación de dos convencionales que han sido detenidos en una manifestación".

En paralelo, se confirmó que los constituyentes detenidos serían puestos en libertad dentro de las próximas horas.

Suspensión

Hasta las 12:00 horas de esta jornada se realizó la deliberación en cuanto a nuevas comisiones. En tanto, a las 15:00 horas se votarían las propuestas de creación de estas nuevas instancias, lo cual fue aplazado a las 16:30.

En paralelo, hasta las 16:30 horas era el plazo para entregar los nombres de los integrantes de las respectivas comisiones, quienes deben estar patrocinados por un número determinado de constituyentes. Esta situación se despejará una vez retomada la sesión.

Detenciones

Pasadas las 13:00 horas de esta jonada, dos representantes de la Lista del Pueblo fueron detenidos por Carabineros. Desde la colectividad, además, acusan golpes por parte de efectivos policiales.

Se trata de los convencionales Manuel Woldarsky y Alejandra Pérez, quienes han compartido registros de las detenciones a través de sus redes sociales.

"Soy Manuel Woldarsky, soy abogado, soy constituyente, me detuvieron sin motivo alguno, no me han dicho por qué, no me han dado el motivo de mi detención, ni quién es el oficial a cargo, ni cuál va a ser mi lugar de detención, estoy detenido junto a Alejandra Pérez", señala el convencional en uno de los videos.

Junto a los constituyentes, se encuentra detenido también Rafael Montecinos, vocero y uno de los fundadores de la Lista del Pueblo.

Tras conocer el hecho, la mesa directiva junto a varios constituyentes llegaron hasta la Tercera Comisaría de Santiago para conocer mayores antecedentes y el estado de los detenidos.

