Presidente Sebastián Piñera presenta proyecto contra amenazas y hostigamiento

¿Qué pasó?

En la tarde de este jueves el Presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley contra amenazas, la coacción y el hostigamiento, en compañía de la madre de Katy Winter, joven que se quitó la vida tras sufrir bullying por parte de sus compañeros de colegio.

Según dio a conocer el Mandatario, la iniciativa fue ingresada al Congreso con discusión inmediata.

¿Qué dijo Piñera?

"Los delitos de amenazas de coacción están creciendo en Chile en forma muy significativa en los últimos tiempos, y además también son cada día más recurrentes las prácticas de hostigamientos, de acoso, que terminan afectando la intimidad, la vida privada, la seguridad, la integridad física de las personas", manifestó.

"Sin embargo, en nuestra legislación, estos males de hostigamiento y acoso no están tipificados como delito. Y esto es particularmente grave, dado el mal uso cada vez más frecuente que se hace de las redes sociales", agregó.

En ese sentido, anunció: "Vamos a presentar un proyecto de ley contra las amenazas, contra la coacción, contra el hostigamiento, que tanto daño causa, porque, como lo muestran las experiencias de las personas que hoy nos acompañan, la violencia también tiene un rostro encubierto que busca provocar miedo que busca provocar dolor a través de la amenaza del temor del hostigamiento".

Amenazas a funcionarios públicos

Piñera aseguró que la violencia "lo que busca en el fondo es alterar o entorpecer el funcionamiento de la sociedad y muchas veces alterar y entorpecer el funcionamiento del sector público, de los funcionarios públicos. En los últimos días y semanas, muchas autoridades han sido víctimas de amenazas que han afectado a miembros del Tribunal Constitucional, del Senado, o de la Cámara de Diputados de la Fiscalía, incluso de la Convención Constitucional".

"Es muy importante constatar que en Chile los tipos penales de amenaza y coacción no han sufrido cambios significativos desde el año 1874, cuando se promulgó el Código Penal y por tanto no se han adecuado a la realidad de los tiempos modernos. Y, que además el delito de hostigamiento no existe actualmente en nuestra legislación", recalcó.

El proyecto

"El proyecto de ley que hoy presentamos, y que complementa mociones parlamentarias, reformula el delito y el concepto de amenazas para hacerlas más perseguibles y para defender mejor a las personas, y crea además figuras calificadas de amenazas con penas más severas. Por ejemplo, cuando se amenaza con homicidios, con secuestros, con incendios, con lesiones graves y también cuando se amenaza en forma anónima o a través de identidades falsas utilizando las redes sociales", detalló el Presidente.

"El proyecto también establece como delito, y no solo como falta, la coacción Y tipifica la coacción como un delito autónomo, porque es un delito contra la libertad y, por tanto, lo separa del delito de las amenazas", expuso.

En ese sentido, explicó que: "Incluye también la coacción, no solamente violenta, que ocurre muchas veces, sino también la acción cometida mediante amenaza, sancionando a quienes en el fondo buscan obligar a otra persona a ejecutar u omitir una acción contra su voluntad".

"También crea el delito del hostigamiento o del acoso, para proteger la vida privada de las personas, para proteger su dignidad, para buscar un trato más respetuoso y extiende esta protección a miembros de la Convención Constitucional", aseguró.

¿Qué dijo la mamá de Katy Winter?

Evanyely Zamorano manifestó que: "Hoy día siento que se está escuchando a la sociedad civil, por eso una de las grandes dudas que teníamos es qué nivel de urgencia se va a dar este proyecto, porque si no hay nivel de urgencia quiere decir que acá no estamos haciendo nada y el aporte no existe".

"Esto no es de un Gobierno, esto no es ideología. Necesitamos que aquellas personas que juegan a amenazar a otros, paren. ¿Cómo podemos terminar esto? Todos dicen que el mundo es un lugar peligroso, pero es peligroso por aquellas personas que hacen mal. Es más peligroso el mundo por aquellas personas que miran y no hacen nada. Y todos nos hemos convertido en testigos", añadió.

Finalmente, sostuvo que: "Con la violencia no se juega, con la vida humana no se juega. La libertad de expresión no significa libertad de agresión".

Urgencia a otros proyecto

Finalmente, Piñera informó que: "Vamos a renovar las urgencias o establecer las urgencias al proyecto de ley contra incendios que afectan a iglesias o lugares de culto religioso, y también al proyecto de ley contra atentados a monumentos nacionales".