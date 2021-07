Detienen a dos constituyentes durante manifestación por presos del estallido

Durante la tarde de este jueves, al menos dos constituyentes fueron detenidos en el sector de Plaza de Armas, en la comuna de Santiago, en medio de una manifestación de familiares de presos del estallido social en la Catedral Metropolitana.

Según reportaron desde la Lista del Pueblo, son tres los representantes de dicha colectividad los que fueron detenidos por Carabineros. Además, acusan golpes por parte de efectivos policiales.

Se trata de los convencionales Manuel Woldarsky, Alejandra Pérez, quienes han compartido registros de las detenciones a través de sus redes sociales.

"Sin motivo alguno"

"Soy Manuel Woldarsky, soy abogado, soy constituyente, me detuvieron sin motivo alguno, no me han dicho porqué, no me han dado el motivo de mi detención, ni quién es el oficial a cargo, ni cuál va a ser mi lugar de detención, estoy detenido junto a Alejandra Pérez", señala el convencional en uno de los videos.

Junto a los constituyentes, se encuentra detenido también Rafael Montecinos, vocero y uno de los fundadores de la Lista del Pueblo.

Tras conocer el hecho, el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, se dirige hasta la Tercera Comisaría de Santiago para conocer mayores antecedentes y el estado de los detenidos.

El diputado del Partido Comunista Boris Barrera, que también se encontraba en el lugar, escribió Twitter: "Han sido detenidos familiares de presos de revuelta, constituyentes y parte de nuestro equipo que se encontraba apoyando la protesta pacífica. ¡Carabineros sin motivos disolvió la manifestación!"

Registros del hecho

