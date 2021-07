Experta explica secuelas de enfermos con Covid: Graves alteraciones cognitivas y emocionales

¿Qué pasó?

La neuropsicóloga de la Clínica Alemana, Patricia Alegría, explicó en detalle las complejas secuelas que deja el coronavirus en los pacientes que se han contagiado, incluso en las familias de ellos.

En conversación con Rodrigo Sepúlveda, la profesional explicó de qué se trata, el alto costo por atenderlos y también que la “rehabilitación es de gran eficacia”.

“Las secuelas que se han visto en pacientes Covid-19 van desde trastornos, dificultad para hilar ideas y problemas severos de concentración. Les cuesta mucho dos cosas a la vez, entre otros”, dijo para comenzar.

Añadió que “también existe mucha ansiedad y recuerdan procesos, como, por ejemplo, la pasada por la UCI. Esto produce dificultad para dormir”.

Lejos de terminar ahí, aseveró que “hay pacientes que se mantienen por 3 ó 4 meses en rehabilitación. Algunos vuelven a trabajar a los 8 meses por las dificultades vividas y por marcadas alteraciones cognitivas y emocionales”.

Junto con explicar que por ahora no hay “relación directa entre edad, trabajo, escolaridad, etcétera”, sí sentenció que “yo trabajo con pacientes secuelados y me dicen cosas como que ‘ni tú ni yo estamos vivos’... Esa irrealidad se puede mantener por muchas semanas. Y es importante destacar que esa alteración se da no solo en quien tuvo Covid, sino en su entorno familiar”.

Prosiguió explicando que “muchos pacientes, cuando se van de alta, siguen siendo seguidos. Ellos mejoran y lo importante es que les puede ayudar”.

Lamentablemente, explicó que lo anterior es caro. “Trabajamos al menos cinco profesionales, de distintas áreas, por pacientes, así que el costo es alto. Y no es lo único, ya que también deben pagar su anterior hospitalización”.

