¿Qué pasó?

El candidato presidencial, Gabriel Boric, visitó este sábado el estudio de Meganoticias, en el contexto de las entrevistas que se han realizado a todos los postulantes al máximo cargo de Chile.

El congresista no solo mostró sus ideas acerca del país, sino que llamó la atención su imitación del Pato Donald junto a Rodrigo Sepúlveda.

¿Qué hizo Boric?

El magallánico fue sorprendido por un video de redes sociales donde imitaba a la recordada figura animada, algo que compartió, entre risas, con los televidentes de Meganoticias.

"Lo aprendí en segundo básico. Me lo contó un amigo y es un hit con los niños. Me dijeron que no lo haga en la tele porque es poco presidencial", dijo en la entrevista.

Sin embargo, no se quedó ahí, ya que también se dio tiempo de mostrar su faceta "boxística".

Ahí recordó al Presidente Piñera, pero se llevó una sorpresa de parte de Rodrigo Sepúlveda, que es un asiduo practicante de las artes marciales.

