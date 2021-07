Sinovac prevendría hasta un 90,3% el ingreso a UCI por coronavirus, según estudio en Chile

Hasta un 90,3% tendría de efectividad la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio Sinovac, de acuerdo a un estudio que se realizó en territorio chileno.

Adicional a ello, también prevendría hasta en un 86,3% la muerte por Covid-19, según informó The New England Journal of Medicine, investigación que tendría un universo de al menos 10 millones de personas.

“Efectividad de una vacuna inactivada contra el SARS-CoV-2 en Chile” es el título que reza el estudio y que fue realizado en Chile.

En un grupo inmunizado con las dos dosis y luego de 28 días, la efectividad de la vacuna es "del 65,9% para la prevención de COVID-19 y del 87,5% para la prevención de la hospitalización, 90,3% para la prevención del ingreso en la UCI y 86,3% para la prevención de la muerte".

En la misma línea, para aquellos que solamente poseen una sola dosis y después de 14 y 28 días, la protección es "del 15,5% para la prevención de COVID-19 y del 37,4% para la prevención de la hospitalización, el 44,7% para el ingreso en la UCI y el 45,7% para la prevención de muerte".

In a study involving 10.2 million participants in Chile, the effectiveness of an inactivated, China-developed #SARSCoV2 vaccine was estimated. Effectiveness was 65.9% for infection, 87.5% for hospitalization, 90.3% for ICU admission, and 86.3% for death.