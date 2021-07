"Violenta y estigmatizadora": polémica por pregunta de Pavlovic a Boric por salud mental

Controversia causó en redes sociales una pregunta formulada por el periodista Santiago Pavlovic al candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, en la que se aborda la salud mental.

La situación se registró en el debate presidencial emitido este miércoles en La Red, donde el periodista le preguntó al diputado si podría lidiar con el estrés de ser, eventualmente, Presidente de Chile, considerando su condición.

Esto, en circunstancias de que Boric fue diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en el año 2018, estando incluso internado por decisión propia.

¿Qué respondió Boric?

Ante la pregunta, el candidato respondió: "Yo hoy día estoy bien, con tratamiento permanente, esta es una enfermedad que no se pasa y estoy con medicamentos que, no recuerdo exactamente el nombre en este momento, pero los puedo hacer públicos sin problemas, con cuatro dosis diarias y monitoreado permanentemente y con una carga mucho menor que me ha cambiado para bien la calidad de vida", respondió Boric.

Tras esto, se registraron diferentes reacciones en redes sociales como Twitter, en donde la mayoría criticó la pregunta de Pavlovic.

"Qué entereza y altura de miras nuestro candidato Gabriel Boric ante pregunta y contrapregunta del periodista Santiago Pavlovic sobre salud mental", escribió en la red social el diputado de RD Giorgio Jackson.

Por su parte, la socióloga Lucía Dammert escribió que "las preguntas de Pavlovic a Gabriel Boric me parecen inaceptables... llenas de comentarios innecesarios y afirmaciones inauditas. Felizmente las respuestas pusieron los énfasis correctos. Con tantos temas urgentes...".

La diputada del Partido Comunita Carmen Hertz, en tanto, señaló: "Muy impresentable la pregunta de Santiago Pavlovic a Gabriel Boric. cree que esta en un circo gótico? Este tipo de periodista aprobaron las clases de ética en la Facultad?".

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, en tanto, señaló que "no me da para ver la preguntita violenta y estigmatizadora, me basta con lo que les he leído para lamentar la poca rigurosidad periodística para abordar un tema tan complejo como la salud mental".

Por otra parte, hubo quienes encontraron sentido a la pregunta e, incluso, lo celebraron, como el propio hermano del candidato, el periodista Simón Boric.

"Excelente pregunta la de Santiago Pavlovic. Todo candidato debe transparentas su estado de salud", escribió

En respuesta a lo anterior, la defensora de la Niñez señaló que "hay formas que no hacen ver a las enfermedades de la manera que se planteó, potenciando estigmatizaciones, tu hermano muy bien en su respuesta, considerando la manera de ser consultado...".

