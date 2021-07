Gobierno acepta renuncia de Francisco Encina a secretaría de la convención: Asume Catalina Parot

¿Qué pasó?

Tras los problemas técnicos presentados el pasado lunes para el funcionamiento de la primera sesión de trabajo de la Convención Constitucional, el Gobierno aceptó la renuncia de Francisco Encina, que había sido designado como el secretario ejecutivo del órgano.

¿Qué dijo el Gobierno?

"Lamentamos que el funcionamiento técnico de la Convención haya sufrido un retraso de 24 horas", indicó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa.

"Este ministro y el Presidente de la República han aceptado la renuncia de Francisco Encina Morales, y le agradecemos el esfuerzo, el trabajo y el tiempo que le dedicó a la instalación de la Convención Constitucional. Asimismo, nos toca señalar que el Presidente de la República ha designado a Catalina Parot para que continúe en este trabajo", agregó.

¿Qué dijo Parot?

Catalina Parot aseguró que: "Estoy consciente de la tremenda responsabilidad que esto significa. Ser un facilitador de todas las condiciones financieras, administrativas y de toda índole que considere y que necesite la Convención Constitucional".

"Voy a estar el 100% abocada a este trabajo. Acepto con mucha humildad el llamado del Presidente de la República. Lo hago consciente de que era un momento muy importante para el país, para la historia y para el futuro", añadió.

Respecto a si su designación está vinculada con su derrota en las elecciones de gobernadores, expresó que: "No sé si esto es un premio de consuelo o no, yo lo tomo simplemente como un tremendo desafío y como un trabajo para mi país. Llevó demasiados años en el servicio público, desde el colegio, y este es un trabajo que hago en beneficio de Chile. No es un premio de consuelo porque habría sido algo más fácil, esta no es una tarea fácil".

Acusaciones de intencionalidad

Sobre las acusaciones de que las fallas técnicas que tuvo la Convención fueron intencionales, el ministro Ossa respondió que: "Yo creo que el país está consciente del trabajo que hemos hecho durante estos meses, para entregar el apoyo técnico, financiero y administrativo de la Convención".

"El hecho de que por una falla técnica esto se haya retrasado en 24 horas no nos cabe ninguna duda que es un problema que lamentamos, respecto al cual nos disculpamos, y yo creo que llegó la hora de trabajar en redactar y aprobar una propuesta de una nueva Constitución y no empezar tan rápido de hacer uso político de estas situaciones", aseveró.

"Quien crea que porque por un día no funcionó la Convención porque no estaban interconectadas todas las aplicaciones necesarias, tendría que pensar que eso tendría que ocurrir por 12 meses. Nadie de buena fe cree que este Gobierno... pueda pretender el primer día hacer algo así", sentenció.

