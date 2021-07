Reiteran alerta por falta de monedas: Comercio y Banco Central llaman a "romper el chanchito"

¿Qué pasó?

El Banco Central y el comercio llamaron a "romper el chanchito", debido a la falta de circulación de monedas que está afectando a los pequeños negocios que solo funcionan con efectivo.

Al respecto, explicaron que no es necesario gastar el dinero para que las monedas estén en circulación, ya que se han implementado otros métodos.

¿A qué se debe la escasez de monedas?

La circulación de monedas viene a la baja desde el año pasado, raíz de las cuarentenas y la reducción de la movilidad, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Los pequeños negocios, que solo funcionan con efectivo, fueron los primeros en notarlo

"Muy pocas monedas se ven últimamente, incluso, hasta en la feria. Cuando voy a comprar tampoco tienen monedas", contó Rosa Seguel, comerciante.

Debido a la falta de monedas, Rosa señaló que "quedo debiendo o ellos (los clientes) me deben a mí. Los anoto en un cuaderno así que a fin de mes cuando tienen me lo pasan".

Cambian dinero con cuidadores de autos

Debido a que la gente ha dejado de lado el efectivo, las monedas se acumularon en casa, en los autos e incluso revivieron las tradicionales formas de ahorro, de juntar dinero en una alcancía.

Es por esto que para poder atender en su kiosko, Sergio Stay ha recurrido a los cuidadores de auto de la cuadra.

"Ellos nos cambian las monedas, pero igual están súper escasas. Vine la gente con billetes y hay que tratar de alguna manera de darles vuelto, porque si no se van y uno no vende nada", afirmó.

Medidas

El Banco Central ha tenido que producir adicionalmente 700 millones de unidades, es decir, el 8% de todo lo que estaba emitido.

"En la esencia de la sociedad es muy serio lo que está pasando y la solución no es entregar más monedas, porque si yo sigo emitiendo grandes volúmenes y no circulan no salen de donde están, no empiezan a moverse, se caen al mismo lugar en el que están hoy día y se llega al mismo problema y vuelves al origen. Entonces, la clave aquí es que circulen", explicó la gerenta tesorera del Banco Central, Cecilia Feliú.

En tanto, supermercados como Líder implementaron máquinas que cambian monedas por un ticket que puede ser usado en caja o cambiado por billetes.

"La máquina hasta el momento nos ha dado muy buenos resultados, nosotros hemos logrado en algunas semanas abastecer hasta el 100% de la necesidad de esta tienda con las monedas que nos traen los clientes y de esta forma le damos una alternativa más para que puedan hacer circular las monedas", detalló Maximiliamo Pérez, gerente de medios de pago de Walmart Chile.