"Me rompieron el labio": Constituyente más joven denuncia agresión de Carabineros

¿Qué pasó?

Valentina Miranda, quien con 21 años es la integrante más joven de la Convención Constitucional, denunció haber sido víctima de una agresión de Carabineros.

La denuncia

A través de su cuenta de Twitter, sostuvo: “Junto a más constituyentes decidimos no dejar pasar los carros de Carabineros para reprimir a nuestros pueblos en Plaza de Armas. ¡Ahora nos están golpeando y me acaban de romper el labio! ¡Que el mundo entero se entere que en Chile no hay democracia!".

Además, a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, expuso: "Me pegaron un combo los pacos en la cara" (sic)".

Miranda fue electa en el distrito 8 (Estación Central, Lampa, Cerrillos, Colina, Pudahuel, Maipú, Tiltil y Quilicura) por la lista Apruebo Dignidad.

