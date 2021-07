Adulto mayor perdió parte de su pensión y sueldo tras robo: "Estos tipos andan por todos lados"

Un dramático hecho afectó a un adulto mayor de 82 años que en las últimas horas sufrió un robo en plena vía pública, en el límite entre Santiago y Quinta Normal.

Consternado por la situación, Jorge Rojas accedió a conversar de manera exclusiva con Meganoticias Alerta y aseguró que producto de este delito perdió parte de su pensión y sueldo.

En este sentido, la víctima explicó cómo se gestó el delito, que fue protagonizado por una persona que se acercó hasta él para "ofrecerle ayuda", pero que terminó por sustraerle el dinero minuciosamente.

"Estos tipos andan por todos lados"

"Es extraordinariamente increíble la manera en la que estos tipos trabajan los robos. Todos los días salgo a botar la basura y venía por esta misma acera, cuando siento un golpe de algo que me cayó al lado de la oreja. Inmediatamente sale el tipo que me asaltó y me dice que de arriba me habían tirado comida", comentó en primera instancia el afectado.

El hombre prosiguió con su relato y sostuvo que "justo me llama mi hijo por teléfono... Yo ando siempre con el banano debajo del brazo y saqué la billetera y me la pongo en el bolsillo izquierdo, y contesté la llamada".

"El golpe a uno lo saca de su labor de lo que está haciendo, ya que se me fue la mente para otro lado. Yo no sentí las manos de él para nada. Llego a la casa y ahí una persona que trabaja conmigo me dijo 'oiga, le robaron'. Tenía la billetera y no tenía ni un peso, que eran aproximadamente $150 mil", aseguró.

Enseguida aseveró que "solamente me presto para esto para dar un aviso a la demás gente, que estos tipos andan por todos lados y quiero difundir para tener cuidado y que no le pase a nadie más".

"Ojalá que todo se solucione, que seamos un país más amigo, ojalá que no haya violencia y que nos queramos todos... Eso sería lo ideal para poder vivir nuestros días", añadió.

"Me dio mucha pena saber esto"

Constanza, nieta de Jorge, fue una de las personas que estuvo con él horas posteriores al delito y expresó estar preocupada por este hecho.

"Me dio mucha pena saber esto porque yo veo cómo él llega con sus rodillas, apenas pudiendo caminar porque su trabajo es forzoso, y veo que le quitan su plata de la jubilación más una carrerita que él se había hecho y fue frustrante", dijo.

Agregó que "ayer me llamaron del Senama y me dijeron que me iban a transferir con una abogada para decirme qué es lo que tenía que hacer, que tenía que hacer una denuncia a la Fiscalía, que la vamos a hacer hoy".