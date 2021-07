Daniel Jadue dice que "en nuestro sistema no existen las AFP" y duda que competirá con Lavín

¿Qué pasó?

El precandidato presidencial, Daniel Jadue (PC), conversó este sábado con Rodrigo Sepúlveda de cara a las elecciones primarias del próximo 18 de julio, las cuales disputará frente a Gabriel Boric (Convergencia Social).

En la sección "El Chile que Sueñas" de Meganoticias Alerta, el alcalde de Recoleta se refirió a diversos temas de interés nacional y dio a conocer las principales propuestas de su programa de gobierno.

Incluso, se dio el tiempo de responder a si se sometería a un test de drogas en el marco de su candidatura, pregunta sobre la cual se explayó la semana pasada Joaquín Lavín (UDI) en este mismo espacio.

Las frases más relevantes de Jadue

Educación: "Estamos planteando un retorno a la matriz educacional, que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, sin terminar con la provisión privada del servicio, pero fortaleciendo mucho la educación del Estado. Darle un rol mucho más preponderante a la comunidad educativa. Lo que hoy día se invierte en la educación pública es insuficiente para tener una buena educación para todos... Que incorpore el deporte, cultura, ciencia y tecnología como elemento fundamental".

Pensiones: "Las AFP no juegan ningún rol en asegurar pensiones dignas en nuestro país. Son un total fracaso y el que las quiera seguir ocupando va a tener que ser a voluntad propia. En nuestro sistema no existen las AFP, existe un sistema contributivo tripartito, con contribución del trabajador, empleador y el Estado para asegurar una pensión básica universal, equivalente al 75% del salario mínimo".

Inversión: "Vamos a aumentar la inversión en ciencia, tecnología, educación... Queremos que haya Empresa Nacional del Hidrógeno Verde, Empresa Nacional del Litio y que además invirtamos mucho más en algo que los privados no invierten, que es ciencia y tecnología. Vamos a crear un Sistema Nacional de Cuidado para favorecer la incorporación plena de la mujer al mundo del trabajo y del estudio".

Seguridad: "Queremos un país donde nunca más exista un estallido social y para eso vamos a asegurar pensiones dignas, salud universal, reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y transformar el Estado en uno plurinacional e intercultural. Hay que educar a las policías de tal manera que protejan la manifestación y no de que inciten a la violencia, como hemos visto en reiteradas oportunidades. Hay que reformular y refundar Carabineros, hacer intervención civil".

Trabajo: "Durante los primeros 2 años vamos a hacer un subsidio y vamos a entregarles beneficios a las minipymes de tal manera que puedan absorber este incremento hasta que empiecen a sentir y vivir los beneficios de tener una demanda agregada mucho más potente y sólida. Tenemos un modelo cuyo crecimiento se explica en virtud de la utilidad. Queremos transitar a un modelo que crece en virtud del salario. Hay una propuesta escalonada para llegar a $567.000 pesos (sueldo mínimo) al fin de nuestro mandato".

Segunda vuelta contra Lavín: "No estoy tan seguro (de llegar con él). Primero porque él ha mostrado voceros y jefes de campaña que insisten en que yo voy a ser el Presidente, y les quiero agradecer el voto de confianza. Segundo, porque la derecha históricamente se ha mostrado muy pragmática. Yo creo que con los resultados que hemos visto en las últimas elecciones en una de esas nos evitamos una segunda vuelta".

CAE: "Se termina como forma de financiamiento, se avanzan hacia otras fórmulas y se avanza hacia la gratuidad al 100% en la educación estatal. El CAE esperamos poder condonarlo, cambiando deudas de corto plazo por deudas de largo plazo del Estado, asumiendo que la educación es un derecho. Hay que aprobar esta reforma tributaria que le va a entregar más recursos al Estado para poder prolongar y proyectar ingresos mayores permanentes que nos permitan asumir estas deudas que nunca debieran haber estado, porque la educación es un derecho, no un privilegio".

Salud: "Estamos proponiendo una reforma que tiene dos componentes esenciales. Las isapres salen del sistema de cotización obligatoria y el 7% de cotización obligatoria, sin tope, va todo al Fondo Nacional de Salud, para tener un sistema de salud nacional universal, que aborde todas las enfermedades y que ninguna se quede afuera. Esto es en base a un fortalecimiento de la salud primaria".

Sociedad: "Para que en Chile no exista personas de primera y segunda categoría, necesitamos un Estado con mucho más fuerza y recursos. Necesitamos una reforma tributaria entre 8% y 10%, de tal manera que el Estado sea capaz de recaudar cerca de entre 30 y 34 mil millones de dólares adicionales para el presupuesto de la nación, cuando esté en régimen, esto es al tercer y cuarto año, de tal manera de poder resolver los problemas de las 78 mil personas que están viviendo en campamentos y que a través de inmobiliarias populares podrían estar esperando sus viviendas propias en condiciones mucho más dignas".

Drogas y narcotráfico: "Yo soy partidario de la legalización de las drogas. A mí no me gusta esta tesis de continuar con esta guerra fracasada contra las drogas, porque eso alimenta el negocio del narcotráfico. Yo nunca he fumado ni me he drogado. Me puedo ir a hacer el test cuando quiera porque estamos ciertos de que no van a encontrar absolutamente nada".

Política: "Soy partidario de nunca restringir la democracia con la excusa de cuidar la democracia. Soy partidario de una sola reelección. Esto no va a funcionar para mi período porque no puede ser retroactivo, salvo que una ley en específico lo mandate".

Matrimonio igualitario: "Yo no soy partidario de meterme en la vida de nadie y soy partidario de todos hagan lo que quieran hacer. Pienso en los niños que llevan años esperando que alguien los adopte. Todos los tipos de familia tienen derecho a hacer feliz a un niño".

