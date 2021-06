Lavín y test de drogas propuesto por Pamela Jiles a candidatos: "A lo mejor lo hago esta semana"

¿Qué pasó?

El precandidato presidencial, Joaquín Lavín, conversó con Rodrigo Sepúlveda de cara a las primarias que se llevarán a cabo este 18 de julio, en donde deberá enfrentarse a los demás aspirantes a La Moneda de su coalición Chile Vamos.

En entrevista con Meganoticias Alerta, en "El Chile que Sueñas", el alcalde de Las Condes habló de sus propuestas, y dio sus opiniones sobre distintos temas relevantes para los chilenos.

Las frases más relevantes de Lavín

Pensiones: "Hay que complementar las AFP. Los fondos son de las personas, por lo tanto, yo nunca voy a permitir como presidente de Chile, que alguien se apropie, expropie o nacionalice esos fondos... El sistema de AFP ha permitido que la plata vaya ganando interés, Pero no puede ser el único sistema porque hay gente que sus sueldos son muy bajos, y hay muchos que no imponen".

Combate a la delincuencia: "Primero, mucha más tecnología y equipamiento policial. La PDI y Carabineros tienen que estar llenos de drones y de software de reconocimiento facial. Y lo segundo, que las penas sean más duras. A la tercera condena, te quedas adentro por 20 años".

Reducción de jornada laboral: "En este minuto no estoy de acuerdo. ¿Tenemos que ir hacia eso? Sí. Sin embargo, hoy día la señal que nosotros tenemos que darle a los chilenos es que tenemos que salir adelante, ya que hemos vivido una situación muy compleja. Se perdieron dos millones de empleo, recuperamos un millón. Entonces a mí no me gusta dar este tipo de señales".

Jadue o Provoste en segunda vuelta: "Yo creo que la segunda vuelta será con Jadue. Es el candidato más fuerte. Hay personas que suben y bajan en las encuestas, pero si yo voy a una cosa más profunda, que lleva más tiempo, esto siempre ha sido Daniel Jadue y Joaquín Lavín".

Relación con el Presidente Piñera: "Nos distanciamos cuando yo fui partidario del retiro del primer 10%. Y no me arrepiento, no había alternativa en ese minuto. El gran problema es que las políticas sociales para la clase media no estaban funcionando".

Femicidios: "Primero, (evitarlos) con tecnología. Se le entrega un botón especial a las mujeres (amenazadas por sus exparejas) y si ellas ven que sus exparejas se están acercando, aprietan y se conectan con la policía. Y lo segundo, hay que ser mucho más drásticos con la violencia contra la mujer. Penas de cárcel sin beneficios extras".

Test de drogas propuesto por Pamela Jiles a candidatos: "Estoy dispuesto (a hacerme el examen), absolutamente. Y lo hago, y a lo mejor lo voy a hacer esta semana. Si hablamos tanto contra la droga, mostremos que efectivamente no consumimos".

La Araucanía: "Hay que poner fin a la impunidad, porque hay terrorismo, no existe Estado de Derecho y nada pasa... Es una moneda de dos caras, porque los pueblos originarios, en especial el pueblo mapuche, no son culpables (del terrorismo). El pueblo mapuche requiere reconocimiento de su idioma y su cultura".

Recursos a municipios: "Lo que tenemos que hacer es que todas las comunas de Chile tengan el mismo ingreso por habitante. Es un gran cambio que hay que hacer. Es un punto número uno en mi programa de gobierno... Tenemos que cambiar el presupuesto de Chile. El presupuesto hoy día lo gasta en un 90% el gobierno central. Eso que hay que bajarlo, y hay que aumentar en un 30% lo que gastan los municipios y gobiernos regionales".

Sueldo mínimo de 500 mil pesos: "(Se concretaría) en cuatro años, al finalizar el gobierno. Hay buenas noticias en la economía. El precio del cobre está por allá arriba, el costo de la energía está bajando. Si lo hacemos bien, Chile tiene un gran futuro. Pero siendo responsable, yo diría que 500 mil pesos de aquí (a cuatro años) lo pagan las grandes empresas directamente, y las Pymes pagan menos y el Estado les complementa".

Mejorar salud pública: "Soy partidario de la salud primaria, el consultorio. Y eso requiere más recursos a los municipios... Y luego de eso tenemos que hacernos cargo de las 300 mil cirugías y dos millones de consultas de especialidad que quedaron postergadas por la pandemia. Y eso va a requerir recursos, yo diría que al menos son 2.000 millones de dólares".

