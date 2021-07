Encuentran cuerpo de chileno que estaba desaparecido tras derrumbe de edificio en Miami

Este viernes fue encontrado el cuerpo de Claudio Bonnefoy, chileno que estaba desaparecido tras el derrumbe de un edificio en Miami, quien es tío de la expresidenta Michelle Bachelet.

El hallazgo fue confirmado a Meganoticias por Pascale Bonnefoy, hija del hombre de 85 años, quien también indicó que la esposa del chileno, Maricoy Obias-Bonnefoy, también fue encontrada.

De acuerdo a la Policía de Miami-Dade, junto con el matrimonio encontraron otros dos cuerpos, correspondientes a Bonnie Epstein, de 56 años, y a un menor de siete años.

Según el último balance oficial, ya se registran 22 decesos y 126 personas siguen desaparecidas.

#UPDATE 43: We have identified four additional victims who tragically and unexpectedly lost their lives in the Surfside building collapse, including the daughter of one of the first responders.



Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/gaUixR3iJf